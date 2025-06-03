«Ограничения движения и пробки». Реконструкция Западного Обхода в Краснодаре стартует 6 июня
Мэрия Краснодара рассказала, когда начнется реконструкция Западного Обхода
Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что реконструкция Западного Обхода начнется 6 июня. Подготовительные работы уже стартовали.
«Будут ограничения движения, а, значит, и пробки. Важно грамотно организовать дорожное движение на время проведения работ. При необходимости регулировать схемы проезда транспорта в «ручном режиме», как и на Тургеневском мосту», — отметил глава города Евгений Наумов.
Реконструкцию Западного Обхода проведут в несколько этапов. Этим летом работы начнутся на участках: от ТЦ «Лента» до Немецкой деревни и от Немецкой деревни до улицы Средней. Позже от улицы Снежной начнут разрабатывать дорожное полотно.
На данном этапе реконструкции частично ограничат движение транспорта. Зоны работ и сужения полос указаны на схеме ниже.
Напомним, проект реконструкции Западного обхода включает три основных участка дороги от ТЦ «Лента» до транспортной развязки на улице Дзержинского. Работы планируют завершить до 2027 года. однако краснодарцы уверены, что сроки перенесут.
Строительство новой трамвайном ветки на Западном обходе уже идет с опозданием. Пути от улицы Толбухина до ЖК «Немецкая деревня» должны были появиться до 31 декабря 2024 года, но этого не произошло.
Как писали Юга.ру, в начале февраля власти Краснодара показали, как будет выглядеть Западный обход. Он предусматривает создание шести полос движения, а также строительство тротуаров и велодорожек.