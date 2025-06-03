«Ограничения движения и пробки». Реконструкция Западного Обхода в Краснодаре стартует 6 июня

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что реконструкция Западного Обхода начнется 6 июня. Подготовительные работы уже стартовали.



«Будут ограничения движения, а, значит, и пробки. Важно грамотно организовать дорожное движение на время проведения работ. При необходимости регулировать схемы проезда транспорта в «ручном режиме», как и на Тургеневском мосту», — отметил глава города Евгений Наумов.



Реконструкцию Западного Обхода проведут в несколько этапов. Этим летом работы начнутся на участках: от ТЦ «Лента» до Немецкой деревни и от Немецкой деревни до улицы Средней. Позже от улицы Снежной начнут разрабатывать дорожное полотно.

На данном этапе реконструкции частично ограничат движение транспорта. Зоны работ и сужения полос указаны на схеме ниже.