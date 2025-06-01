Сколько туристов может потерять Анапа из-за закрытых пляжей? Рассказали эксперты

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Этим летом Анапа может потерять до 2,5 млн отдыхающих в связи с закрытием пляжей

30 мая пресс-служба АТОР со ссылкой на гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина сообщила, что если пляжи Анапы не откроют в течение лета, то курорт может потерять 2-2,5 млн отдыхающих.

По его словам, доля Анапы в бронированиях курортов Краснодарского края до разлива нефти в Черном море составляла около 35%. Сейчас наблюдается резкий спад продаж, провоцирующий общее снижение спроса.

Читайте также:

«В конце мая в среднем по внутреннему рынку аналитики АТОР фиксируют общее снижение объема проданных туров на 10-15% по сравнению с летом прошлого года. Основной фактор, влияющий на наблюдаемый спад — временный запрет на пользование пляжами в Анапе, установленный Роспотребнадзором», — рассказали в пресс-службе АТОР.

Как отметил Сергей Ромашкин, число бронирований в Сочи и Геленджике тоже снилось. При этом спрос на отели Крыма, наоборот, вырос на 40% по сравнению с прошлым годом. Также повысился спрос на пляжный отдых в Дагестане и на Азовском море.

Напомним, что в начале мая на прибрежных территориях Анапы установили таблички о запрете купания. Роспотребнадзор признал пляжи курорта опасными для отдыха в 2025 году после разлива нефти в Черном море.

Как писали Юга.ру, отдыхающие в Анапе дети будут купаться на пляжах Новороссийска и Темрюкского района.

Анапа Курорты и туризм Нефть Пляжи Разлив нефти Черное море

Все материалы по теме:

Новости

Сколько туристов может потерять Анапа из-за закрытых пляжей? Рассказали эксперты
Для тех, кто хочет читать, но не успевает. В Краснодаре пройдет антикнижный пикник
В Краснодарском крае двухлетняя Анюта Демич нуждается в лечебном питании. Как помочь девочке?
Многодетные семьи получат приоритет на выкуп купе в поездах на юг
В Краснодаре откроется только четыре ярмарки выходного дня. Мэрия сократила их количество из-за отсутствия необходимых условий
В Краснодаре состоится показ и обсуждение первого российского монкьюментари с использованием deepfake

Лента новостей

«Верю только в ежедневный, тупой, кропотливый труд»
29 мая, 16:00
«Верю только в ежедневный, тупой, кропотливый труд»
Правила жизни Сергея Галицкого — 30 цитат бизнесмена и основателя ФК «Краснодар»
Краснодарский Новый театр кукол переехал в здание, где был ЦСИ «Типография»*
30 мая, 14:48
Краснодарский Новый театр кукол переехал в здание, где был ЦСИ «Типография»*
Какие спектакли покажут этим летом?
В Краснодаре на улице Московской снова ограничат движение трамваев и автомобилей
30 мая, 10:28
В Краснодаре на улице Московской снова ограничат движение трамваев и автомобилей

Реклама на сайте