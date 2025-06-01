Сколько туристов может потерять Анапа из-за закрытых пляжей? Рассказали эксперты

30 мая пресс-служба АТОР со ссылкой на гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина сообщила , что если пляжи Анапы не откроют в течение лета, то курорт может потерять 2-2,5 млн отдыхающих. По его словам, доля Анапы в бронированиях курортов Краснодарского края до разлива нефти в Черном море составляла около 35%. Сейчас наблюдается резкий спад продаж, провоцирующий общее снижение спроса.

«В конце мая в среднем по внутреннему рынку аналитики АТОР фиксируют общее снижение объема проданных туров на 10-15% по сравнению с летом прошлого года. Основной фактор, влияющий на наблюдаемый спад — временный запрет на пользование пляжами в Анапе, установленный Роспотребнадзором», — рассказали в пресс-службе АТОР.



Как отметил Сергей Ромашкин, число бронирований в Сочи и Геленджике тоже снилось. При этом спрос на отели Крыма, наоборот, вырос на 40% по сравнению с прошлым годом. Также повысился спрос на пляжный отдых в Дагестане и на Азовском море.



Напомним, что в начале мая на прибрежных территориях Анапы установили таблички о запрете купания. Роспотребнадзор признал пляжи курорта опасными для отдыха в 2025 году после разлива нефти в Черном море.