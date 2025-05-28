Медиаэкраны Анапы стали сообщать о запрете купания

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот из телеграм-канала мэрии Анапы https://t.me/anapaofficial/30739
    © Скриншот из телеграм-канала мэрии Анапы https://t.me/anapaofficial/30739

На 34 рекламных щитах Анапы начали транслировать информацию о запрете купания и закрытых пляжах

28 мая оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Анапе на 34 медиаэкранах разместили предупреждение о запрете купания и нахождения на пляжах. Информация повторяется каждые 3-5 минут.

По данным пресс-службы мэрии курорта, работы по очистке пляжей от мазута продолжаются. Доступ на территории и проезд на любом транспорте ограничены.

Водоросли уже окрасили в зеленый цвет пляжи Анапы:

В течение дня по берегу патрулируют спецавтомобили с громкоговорителями, которые оповещают туристов о запрете купания.

Ограничения продлятся до того момента, пока все пляжи не будут соответствовать нормам. Их откроют только с разрешения Роспотребнадзора.

Напомним, что в начале мая на пляжах Анапы установили таблички о запрете купания. Роспотребнадзор признал прибрежные территории курорта опасными для отдыха в 2025 году.

Ранее оперштаб показывал карту закрытых пляжей Краснодарского края и рассказал, где нельзя купаться. На каждом из них должны разместить знак «Купание запрещено» и баннер «Аварийно-восстановительные работы».

Как писали Юга.ру, власти закрыли для посещения природный парк в Анапе из-за мазута.

Анапа Нефть Пляжи Разлив нефти Черное море

Все материалы по теме:

Новости

Медиаэкраны Анапы стали сообщать о запрете купания
В Краснодарском крае прогнозируют ливень и сильный ветер, а Ставрополье накроет пыльная буря
В России могут смягчить наказание за приобретение и хранение наркотиков
Автобусы связали Москву и Новороссийск. Напомнили о другом транспорте между городами
В Анапе пересохло Кипарисовое озеро из-за отсутствия дождей
В Краснодаре в 2025 году вырубят более 7 тыс. деревьев. На каких улицах и участках?

Лента новостей

Историческая победа «Краснодара»
Сегодня, 14:00
Историческая победа «Краснодара»
Как Сергей Галицкий за 17 лет построил чемпионскую команду не по правилам российского футбола
В Краснодаре в 2025 году вырубят более 7 тыс. деревьев
Сегодня, 12:27
В Краснодаре в 2025 году вырубят более 7 тыс. деревьев
На каких улицах и участках?
В «Пятёрочке» можно купить ножи со швейцарским контролем качества всего за 1 рубль
Вчера, 12:03 Реклама
В «Пятёрочке» можно купить ножи со швейцарским контролем качества всего за 1 рубль

Реклама на сайте