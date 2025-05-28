Медиаэкраны Анапы стали сообщать о запрете купания

На 34 рекламных щитах Анапы начали транслировать информацию о запрете купания и закрытых пляжах

28 мая оперативный штаб Краснодарского края сообщил , что в Анапе на 34 медиаэкранах разместили предупреждение о запрете купания и нахождения на пляжах. Информация повторяется каждые 3-5 минут. По данным пресс-службы мэрии курорта, работы по очистке пляжей от мазута продолжаются. Доступ на территории и проезд на любом транспорте ограничены.

В течение дня по берегу патрулируют спецавтомобили с громкоговорителями, которые оповещают туристов о запрете купания.

Ограничения продлятся до того момента, пока все пляжи не будут соответствовать нормам. Их откроют только с разрешения Роспотребнадзора.

Напомним, что в начале мая на пляжах Анапы установили таблички о запрете купания. Роспотребнадзор признал прибрежные территории курорта опасными для отдыха в 2025 году.



Ранее оперштаб показывал карту закрытых пляжей Краснодарского края и рассказал, где нельзя купаться. На каждом из них должны разместить знак «Купание запрещено» и баннер «Аварийно-восстановительные работы».