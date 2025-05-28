Медиаэкраны Анапы стали сообщать о запрете купания
На 34 рекламных щитах Анапы начали транслировать информацию о запрете купания и закрытых пляжах
28 мая оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Анапе на 34 медиаэкранах разместили предупреждение о запрете купания и нахождения на пляжах. Информация повторяется каждые 3-5 минут.
По данным пресс-службы мэрии курорта, работы по очистке пляжей от мазута продолжаются. Доступ на территории и проезд на любом транспорте ограничены.
Водоросли уже окрасили в зеленый цвет пляжи Анапы:
В течение дня по берегу патрулируют спецавтомобили с громкоговорителями, которые оповещают туристов о запрете купания.
Ограничения продлятся до того момента, пока все пляжи не будут соответствовать нормам. Их откроют только с разрешения Роспотребнадзора.
Напомним, что в начале мая на пляжах Анапы установили таблички о запрете купания. Роспотребнадзор признал прибрежные территории курорта опасными для отдыха в 2025 году.
Ранее оперштаб показывал карту закрытых пляжей Краснодарского края и рассказал, где нельзя купаться. На каждом из них должны разместить знак «Купание запрещено» и баннер «Аварийно-восстановительные работы».
Как писали Юга.ру, власти закрыли для посещения природный парк в Анапе из-за мазута.
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