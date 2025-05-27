Отдыхающие в Анапе дети будут купаться на пляжах Новороссийска и Темрюкского района
Детей из здравниц Анапы будут возить на пляжи в Новороссийск и Темрюкский район
27 мая пресс-служба Госавтоинспекции Кубани сообщила, что отдыхающие в Анапе дети смогут искупаться в Черном море. Для них организуют трансфер на безопасные пляжи Новороссийска и Темрюкского района.
В Краснодарском крае в 2025 году спрос на детские лагеря упал на 45%:
Контролировать поездки будут сотрудники ГИБДД Краснодарского края.
«Возможна перевозка отдыхающих, в том числе детей, в соседние районы. Подвоз людей к морю, к пляжам. Их нужно будет дополнительно контролировать, обеспечивать безопасность. Анапа у нас славится тем, что большое количество именно детских перевозок в летний курортный период осуществляется именно с этого города-курорта», — рассказал замначальника управления краевой Госавтоинспекции Сергей Примаков.
Напомним, что Роспотребнадзор признал пляжи Анапы опасными для отдыха в 2025 году. Там установили таблички о запрете купания.
Отметим, что ставропольских детей с заболеваниями легких отправят лечиться на курорт. В требованиях к оздоровительной терапии указывается необходимость купания в морской воде.
Также власти Волгоградской области хотят отправить детей с инвалидностью на отдых в Анапу. Чиновники закупили путевки на 11 млн рублей.
Как писали Юга.ру, власти выделили 58 млн рублей в поддержку детских лагерей Анапы и Темрюкского района.
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