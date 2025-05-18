Власти закрыли для посещения природный парк в Анапе из-за мазута
В Анапе закрыли природный парк «Анапская пересыпь» для очистки территории
17 мая телеграм-канал оперативного штаба Краснодарского края сообщил о закрытии природного парка «Анапская пересыпь». Запрет на посещение действует на всей Бугазской косе и на береговой линии между селом Витязево и станицей Благовещенской.
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В оперштабе уточнили, что это сделали по рекомендации ученых для проведения исследований по восстановлению экосистем парка. Специалисты будут очищать загрязненную территорию.
Запрет действует на индивидуальные и групповые посещения. Также на территорию нельзя заезжать на машине и любом другом транспорте.
Как писали Юга.ру, на пляжах Анапы и Темрюкского района появились таблички о запрете купания.
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