Власти закрыли для посещения природный парк в Анапе из-за мазута

17 мая телеграм-канал оперативного штаба Краснодарского края сообщил о закрытии природного парка «Анапская пересыпь». Запрет на посещение действует на всей Бугазской косе и на береговой линии между селом Витязево и станицей Благовещенской.

В оперштабе уточнили, что это сделали по рекомендации ученых для проведения исследований по восстановлению экосистем парка. Специалисты будут очищать загрязненную территорию.



Запрет действует на индивидуальные и групповые посещения. Также на территорию нельзя заезжать на машине и любом другом транспорте.