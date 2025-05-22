Мэрия Краснодара не планирует поднимать цены на проезд в трамваях и троллейбусах «в ближайшем будущем»

22 мая портал РБК опубликовал интервью с начальником управления цен и тарифов администрации Краснодара Евгением Романковым. По его словам, в мэрии не видят предпосылок изменения стоимости проезда в трамваях.

Предыстория. 5 мая на сайте мэрии Краснодара опубликовали постановление об изменении стоимости проезда в общественном транспорте. Она вырастет до 55 рублей. 6 мая пресс-служба городской администрации уточнила , что проезд подорожает до 55 рублей в 17 маршрутках, работающих по брутто-контрактам.

Чиновник напомнил, что при расчете используется два тарифа — регулируемый и нерегулируемый. При последнем перевозчик может устанавливать стоимость проезда, исходя из экономических показателей деятельности.

При регулируемом тарифе администрация проверяет обоснованность тарифа. Такая система действует для МУП «КТТУ».

«В состав расходов, например, не включается амортизация того имущества, которое было приобретено за счет бюджетных средств. Потому что, если бы мы все это включили, то только себестоимость тарифа ушла бы за 60 рублей», — заявил Романков.

Напомним, последний раз цены на проезд в общественном транспорте Краснодара поднимали в декабре 2024 года — с 40 до 50 рублей, а до этого в августе 2023 года — с 35 до 40 рублей.