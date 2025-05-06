Мэрия Краснодара назвала маршруты, на которых проезд будет стоить 55 рублей

В Краснодаре поднимут стоимость проезда в автобусах, работающих по брутто-контрактам

Предыстория: 5 мая стало известно, что в общественном транспорте Краснодара повысят стоимость проезда до 55 рублей.

6 мая пресс-служба мэрии Краснодара уточнила, что проезд подорожает до 55 рублей в 17 маршрутках, работающих по брутто-контрактам. В такую же сумму обойдется и провоз багажа.

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Повышение цен на проезд коснется маршрутов: № 19, 32, 33, 66, 83, 89, 91, 101А, 102А, 120А, 121А, 140А, 154А, 155А, 160А, 163А, 177.



Стоимость поездки в краснодарских трамваях и троллейбусах останется прежней — 50 рублей.

Брутто-контракт — это договор между заказчиком (городом) и перевозчиком с оплатой по оценке транспортной работы, выраженной в пробеге или времени. По контракту перевозчики должны сдавать всю выручку муниципалитету в обмен на бюджетные выплаты. Узнать о таких контрактах подробнее можно здесь.