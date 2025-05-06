Стоимость проезда в общественном транспорте Краснодара вырастет до 55 рублей
Власти Краснодара поднимут цены на проезд в общественном транспорте
5 мая на сайте мэрии Краснодара опубликовали постановление об изменении стоимости проезда в общественном транспорте. Она вырастет до 55 рублей.
«Установить единый тариф на услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом (за исключением перевозок пассажиров и багажа трамваями) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, в размере 55 рублей за перевозку одного пассажира и одного места багажа», — сказано в постановлении.
Проезд по карману:
Документ пока не подписан. Однако правовой департамент выдал положительное заключение.
Тариф планируют повысить на 5 рублей или 10%. Когда именно изменятся цены — пока не известно.
Напомним, что последний раз цены на проезд в общественном транспорте Краснодара поднимали в декабре 2024 года — с 40 до 50 рублей, а до этого в августе 2023 года — с 35 до 40 рублей.
Как писали Юга.ру, КТТУ Краснодара отчиталось о рекордных убытках за 2024 год. Компания ушла в минус на 570 млн рублей.