Стоимость проезда в общественном транспорте Краснодара вырастет до 55 рублей

Власти Краснодара поднимут цены на проезд в общественном транспорте

5 мая на сайте мэрии Краснодара опубликовали постановление об изменении стоимости проезда в общественном транспорте. Она вырастет до 55 рублей.



«Установить единый тариф на услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом (за исключением перевозок пассажиров и багажа трамваями) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, в размере 55 рублей за перевозку одного пассажира и одного места багажа», — сказано в постановлении.

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Документ пока не подписан. Однако правовой департамент выдал положительное заключение.



Тариф планируют повысить на 5 рублей или 10%. Когда именно изменятся цены — пока не известно.



Напомним, что последний раз цены на проезд в общественном транспорте Краснодара поднимали в декабре 2024 года — с 40 до 50 рублей, а до этого в августе 2023 года — с 35 до 40 рублей.