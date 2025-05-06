Стоимость проезда в общественном транспорте Краснодара вырастет до 55 рублей

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Власти Краснодара поднимут цены на проезд в общественном транспорте

5 мая на сайте мэрии Краснодара опубликовали постановление об изменении стоимости проезда в общественном транспорте. Она вырастет до 55 рублей.

«Установить единый тариф на услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом (за исключением перевозок пассажиров и багажа трамваями) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, в размере 55 рублей за перевозку одного пассажира и одного места багажа», — сказано в постановлении.

Проезд по карману:

Документ пока не подписан. Однако правовой департамент выдал положительное заключение.

Тариф планируют повысить на 5 рублей или 10%. Когда именно изменятся цены — пока не известно.

Напомним, что последний раз цены на проезд в общественном транспорте Краснодара поднимали в декабре 2024 года — с 40 до 50 рублей, а до этого в августе 2023 года — с 35 до 40 рублей.

Как писали Юга.ру, КТТУ Краснодара отчиталось о рекордных убытках за 2024 год. Компания ушла в минус на 570 млн рублей.

Город Краснодар КТТУ Общественный транспорт Трамвай Транспорт Троллейбус Цены

Новости

Стоимость проезда в общественном транспорте Краснодара вырастет до 55 рублей
В центре Краснодара перекрыли две улицы, из-за ограничений образовалась пробка. Где нельзя проехать?
Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с критиком фильм «Зона интересов» о Холокосте
Иллюзионисты возвращаются. Вышел первый трейлер фильма «Иллюзия обмана 3»
Для поэтов, философов и влюбленных в стихи. В Краснодаре пройдет вечер чтецов
В Краснодаре состоится лекция об искусстве северного Возрождения

Лента новостей

«Мир должен быть открытым для всех»
Вчера, 14:00
«Мир должен быть открытым для всех»
Как краснодарский фонд «Открытая среда» помогает работать и жить людям с аутизмом
Стоимость проезда в общественном транспорте Краснодара вырастет до 55 рублей
Сегодня, 11:27
Стоимость проезда в общественном транспорте Краснодара вырастет до 55 рублей
Продукты в Краснодарском крае за год подорожали почти на 15%
Вчера, 16:26
Продукты в Краснодарском крае за год подорожали почти на 15%

Реклама на сайте