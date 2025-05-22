Власти Краснодара рассказали, какая судьба ждет местные аквапарки
Глава администрации Краснодара Евгений Наумов рассказал, что власти планируют сделать с аквапарками у Затона и в Гидрострое
21 мая мэр Краснодара Евгений Наумов провел встречу с журналистами и блогерами. Главный редактор портала 93.ru спросил, что власти планируют сделать с двумя городскими аквапарками, которые уже давно не работают.
По словам мэра, собственник участка, на котором находится «Экватор» (улица Парусная, 8), проходит процедуру банкротства. При этом земля под ним входит в зону спорта.
Участок под аквапарком на улице Береговой (около Затона) принадлежит местному застройщику и входит в общественно-деловую зону. На этой территории хотели построить дома и рестораны, но жилья там точно не будет. Пока застройщик думает, что делать с землей.
Наумов добавил, ни там, ни на месте «Экватора» точно не будут строить жилье — зонирование территорий, на которых стоят заброшенные аквапарки, этого не позволяет.
Напомним, в Краснодаре на месте недействующего завода «Чайка» на улице Лизы Чайкиной будут строить водноспортивный комплекс. Он будет включать аквапарк с горками и бассейнами, банную зону и фитнес-центр.
Как писали Юга.ру, подростки стали массово посещать территорию заброшенного аквапарка «Экватор», чтобы снять там видео.