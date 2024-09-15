В Краснодаре построят водноспортивный комплекс с аквапарком

«Расположенные на территории бывшего завода «Чайка» объекты культурного наследия будут сохранены. Работа по их сохранению ведется при участии научных специалистов и искусствоведов Краснодарского края. В частности, к таким объектам относятся место, где в 1960 году была выпущена первая продукция завода «Чайка», и несколько мозаичных панно, украшавших фасад предприятия. Фрески планируется перенести в парковую зону и реставрировать», — рассказали в «СБС Мегамолл»

Напомним, в 1960 году в Краснодаре на улице Лизы Чайкиной построили первый в СССР фарфоровый завод «Чайка». Он был крупным производителем керамической посуды в Союзе, а после и в России.В 2019-м производство в Краснодаре закрыли, бывший промышленный гигант переехал в поселок Дружный.