В Краснодаре построят водноспортивный комплекс с аквапарком
На месте недействующего завода «Чайка» будут строить водноспортивный комплекс
13 сентября торгово-развлекательный центр «СБС Мегамолл» сообщил, что на месте недействующего завода «Чайка» построят водноспортивный комплекс. Сейчас рабочие демонтируют старые производственные корпусы.
Комплекс будет включать аквапарк с горками и бассейнами, банную зону и фитнес-центр.
Читайте также:
«Расположенные на территории бывшего завода «Чайка» объекты культурного наследия будут сохранены. Работа по их сохранению ведется при участии научных специалистов и искусствоведов Краснодарского края. В частности, к таким объектам относятся место, где в 1960 году была выпущена первая продукция завода «Чайка», и несколько мозаичных панно, украшавших фасад предприятия. Фрески планируется перенести в парковую зону и реставрировать», — рассказали в «СБС Мегамолл»
Напомним, в 1960 году в Краснодаре на улице Лизы Чайкиной построили первый в СССР фарфоровый завод «Чайка». Он был крупным производителем керамической посуды в Союзе, а после и в России.В 2019-м производство в Краснодаре закрыли, бывший промышленный гигант переехал в поселок Дружный.
Как писали Юга.ру, в апреле 2023 года появилась информация, что у ТРЦ «СБС Мегамолл» появится вторая очередь. Её построят на месте завода «Чайка». Объект приобрел инвестиционно-строительный холдинг AVA Group. Ранее он купил 100% ООО «СБС Мегамолл».