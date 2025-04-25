В Краснодаре охранники заброшенного аквапарка «Экватор» грозятся спустить на посетителей собак

Предыстория. Около двух недель назад в популярной соцсети завирусилось видео, на котором подростки прогуливаются по заброшенной территории аквапарка «Экватор» в краснодарском микрорайоне Гидростроителей. Это вызвало интерес у сверстников из других районов и городов страны. Дети стали узнавать координаты места, чтобы тоже посетить объект.

24 апреля телеграм-канал #GMRLIVE опубликовал фото объявления, которое появилось в аквапарке «Экватор». В нем говорится, что объект является частной территорией, которая охраняется.

По словам авторов текста, проникновение без разрешения — основание для немедленного применения силы. Охранники не будут разбираться, с какой целью на территорию «Экватора» пришел незваный гость, а просто спустят собак.