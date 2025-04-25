В Краснодаре охранники заброшенного аквапарка «Экватор» грозятся спустить на посетителей собак
Охранники краснодарского аквапарка «Экватор» предупредили, что применят физическую силу к незваным гостям
Предыстория. Около двух недель назад в популярной соцсети завирусилось видео, на котором подростки прогуливаются по заброшенной территории аквапарка «Экватор» в краснодарском микрорайоне Гидростроителей. Это вызвало интерес у сверстников из других районов и городов страны. Дети стали узнавать координаты места, чтобы тоже посетить объект.
24 апреля телеграм-канал #GMRLIVE опубликовал фото объявления, которое появилось в аквапарке «Экватор». В нем говорится, что объект является частной территорией, которая охраняется.
По словам авторов текста, проникновение без разрешения — основание для немедленного применения силы. Охранники не будут разбираться, с какой целью на территорию «Экватора» пришел незваный гость, а просто спустят собак.
«Охрана действует по внутреннему протоколу. Физическая сила применяется при малейшем сопротивлении. Камеры работают, лица передаются в полицию. Вызов скорой не предусмотрен. Жаловаться будет некому», — говорится в объявлении.
Летаем над аквапарком «Экватор» на Гидрострое:
Напомним, аквапарк «Экватор» открылся 31 июня 2004 года. Его построили в низине на подходе к пляжу «Старая Кубань» со стороны микрорайона Гидростроителей.
В начале 2010-х в полицию начали поступать массовые жалобы на шум от аквапарка . Вскоре их набралось столько, что дело передали в суд. В январе 2015 года «Экватор» приказали закрыть.
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