В Краснодаре охранники заброшенного аквапарка «Экватор» грозятся спустить на посетителей собак

Краснодарский край

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  • В какой-то момент жилая застройка подступила вплотную к аквапарку «Экватор» © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    В какой-то момент жилая застройка подступила вплотную к аквапарку «Экватор» © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Охранники краснодарского аквапарка «Экватор» предупредили, что применят физическую силу к незваным гостям

Предыстория. Около двух недель назад в популярной соцсети завирусилось видео, на котором подростки прогуливаются по заброшенной территории аквапарка «Экватор» в краснодарском микрорайоне Гидростроителей. Это вызвало интерес у сверстников из других районов и городов страны. Дети стали узнавать координаты места, чтобы тоже посетить объект.

24 апреля телеграм-канал #GMRLIVE опубликовал фото объявления, которое появилось в аквапарке «Экватор». В нем говорится, что объект является частной территорией, которая охраняется.

По словам авторов текста, проникновение без разрешения — основание для немедленного применения силы. Охранники не будут разбираться, с какой целью на территорию «Экватора» пришел незваный гость, а просто спустят собак.

«Охрана действует по внутреннему протоколу. Физическая сила применяется при малейшем сопротивлении. Камеры работают, лица передаются в полицию. Вызов скорой не предусмотрен. Жаловаться будет некому», — говорится в объявлении.

  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала #GMRLIVE
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала #GMRLIVE

Летаем над аквапарком «Экватор» на Гидрострое:

Напомним, аквапарк «Экватор» открылся 31 июня 2004 года. Его построили в низине на подходе к пляжу «Старая Кубань» со стороны микрорайона Гидростроителей.

В начале 2010-х в полицию начали поступать массовые жалобы на шум от аквапарка . Вскоре их набралось столько, что дело передали в суд. В январе 2015 года «Экватор» приказали закрыть.

Как писали Юга.ру, в Новороссийске снесли здание дореволюционного пивзавода «Бавария».

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В Краснодаре охранники заброшенного аквапарка «Экватор» грозятся спустить на посетителей собак
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