В Сочи планируют построить аквапарк с гостиницей за 28 млрд рублей

Крупный отель с торгово-развлекательным центром и аквапарком хотят построить в Сочи до 2027 года

7 апреля «Деловая газета. Юг» сообщила, что в поселке Головинка Лазаревского района Сочи будут строить многофункциональный комплекс с аквапарком, подземной автостоянкой и гостиницей. Стоимость проекта оценивают в 28 млрд рублей.

Общая площадь комплекса составит порядка 200 тыс. кв. метров. Соглашение о строительстве заключила мэрия курорта с ООО ИК «Бизнес Технологии» еще 22 ноября 2022 года.