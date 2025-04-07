В Сочи планируют построить аквапарк с гостиницей за 28 млрд рублей
Крупный отель с торгово-развлекательным центром и аквапарком хотят построить в Сочи до 2027 года
7 апреля «Деловая газета. Юг» сообщила, что в поселке Головинка Лазаревского района Сочи будут строить многофункциональный комплекс с аквапарком, подземной автостоянкой и гостиницей. Стоимость проекта оценивают в 28 млрд рублей.
Общая площадь комплекса составит порядка 200 тыс. кв. метров. Соглашение о строительстве заключила мэрия курорта с ООО ИК «Бизнес Технологии» еще 22 ноября 2022 года.
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