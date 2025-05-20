Власти выделили 58 млн рублей в поддержку детских лагерей Анапы и Темрюкского района
Детские лагеря Анапы и Темрюкского района получат 58 млн рублей на выплату зарплат сотрудникам
16 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о том, чтобы выделить 58 млн рублей на оказание помощи детским лагерям и санаториям Анапы и Темрюкского района.
Эти средства пойдут на выплату зарплат работникам здравниц, которые заключили трудовой договор на неопределенный срок.
Согласно постановлению, мера господдержки вводится в связи с чрезвычайной ситуацией и разливом нефти в Черном море после крушения танкеров у Керченского пролива.
Напомним, что Минпросвещения предложило не закрывать детские лагеря Анапы на лето.
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