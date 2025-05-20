Власти выделили 58 млн рублей в поддержку детских лагерей Анапы и Темрюкского района

Детские лагеря Анапы и Темрюкского района получат 58 млн рублей на выплату зарплат сотрудникам

16 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о том, чтобы выделить 58 млн рублей на оказание помощи детским лагерям и санаториям Анапы и Темрюкского района. Эти средства пойдут на выплату зарплат работникам здравниц, которые заключили трудовой договор на неопределенный срок.

Согласно постановлению, мера господдержки вводится в связи с чрезвычайной ситуацией и разливом нефти в Черном море после крушения танкеров у Керченского пролива.

Напомним, что Минпросвещения предложило не закрывать детские лагеря Анапы на лето.