Власти выделили 58 млн рублей в поддержку детских лагерей Анапы и Темрюкского района

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Детские лагеря Анапы и Темрюкского района получат 58 млн рублей на выплату зарплат сотрудникам

16 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о том, чтобы выделить 58 млн рублей на оказание помощи детским лагерям и санаториям Анапы и Темрюкского района.

Эти средства пойдут на выплату зарплат работникам здравниц, которые заключили трудовой договор на неопределенный срок.

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Согласно постановлению, мера господдержки вводится в связи с чрезвычайной ситуацией и разливом нефти в Черном море после крушения танкеров у Керченского пролива.

Напомним, что Минпросвещения предложило не закрывать детские лагеря Анапы на лето.

Как писали Юга.ру, власти Мурманской области исключили Анапу из списка мест для детского летнего отдыха из-за ЧС с мазутом. Оперштаб Кубани назвал это фейком.

Анапа Деньги Курорты и туризм Нефть отдых Разлив нефти Темрюкский район

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