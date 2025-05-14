Оперштаб Кубани назвал фейком заявление минобра Мурманской области об исключении детских лагерей Анапы из мест для отдыха

Оперативный штаб Краснодарского края заявил, что детские здравницы Анапы готовят к летнему сезону. При этом все городские пляжи закрыты

Предыстория : 12 мая министерство образования Мурманской области сообщило , дети из муниципалитета не поедут на летний отдых в Анапу из-за разлива нефти. Лагеря курорта исключили из списка рекомендованных направлений.

14 мая оперативный штаб Краснодарского края назвал заявление минобра Мурманской области фейком: «Внимание, фейк! В телеграм-каналах и соцсетях распространяется информация, якобы летние лагеря в Анапе исключены из перечня оздоровительных организаций по причине экологической обстановки».

По данным оперштаба региона, детские здравницы Анапы готовятся к летнему сезону, а запрет на их работу отсутствует. Часть лагерей уже приняли первые смены.

При этом ни один из них не вышел из реестра детских здравниц Краснодарского края. Всего на территории Анапы находятся 23 организации отдыха для детей.



Отметим, что Роспотребнадзор признал пляжи Анапы опасными для отдыха в 2025 году.

Напомним, что ставропольских детей с заболеваниями легких отправят лечиться на курорт. В требованиях к оздоровительной терапии указывается необходимость купания в морской воде.

Также власти Волгоградской области хотят отправить детей с инвалидностью на отдых в Анапу. Чиновники закупили путевки на 11 млн рублей.