Минпросвещения предложило не закрывать детские лагеря Анапы на лето
Детские лагеря Анапы будут работать летом. Но плавать в море запретят
27 апреля ТАСС сообщило, что первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев предложил не закрывать детские оздоровительные лагеря Анапы. По его словам, всю инфраструктуру, кроме пляжей, можно использовать для летнего отдыха.
Бугаев уточнил, что зафиксировано больше 22 тыс. отказов от поездок в детские лагеря Анапы, которые были расположены в зоне чрезвычайной ситуации. Он добавил, что в качестве меры поддержки власти отсрочили для лагерей срок уплаты страховых взносов.
Пляжи Анапы обещают очистить к 13 мая:
Напомним, Роспотребнадзор признал пляжи Анапы и Темрюка опасными для отдыха. Потом оперативный штаб Краснодарского края разработал карту закрытых для купания территорий. На нее красным цветом нанесли 150 пляжей — 141 находится в Анапе и 9 в Темрюкском районе — от Крымского моста до села Сукко.
Как писали Юга.ру, ставропольских детей с заболеваниями легких отправят лечиться в Анапу. В требованиях к оздоровлению указывается необходимость купания в морской воде.
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