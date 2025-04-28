Минпросвещения предложило не закрывать детские лагеря Анапы на лето

27 апреля ТАСС сообщило, что первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев предложил не закрывать детские оздоровительные лагеря Анапы. По его словам, всю инфраструктуру, кроме пляжей, можно использовать для летнего отдыха.

Бугаев уточнил, что зафиксировано больше 22 тыс. отказов от поездок в детские лагеря Анапы, которые были расположены в зоне чрезвычайной ситуации. Он добавил, что в качестве меры поддержки власти отсрочили для лагерей срок уплаты страховых взносов.