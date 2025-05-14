Дети из Мурманской области не поедут на летний отдых в Анапу из-за разлива нефти

Власти Мурманской области исключили Анапу из списка мест для детского летнего отдыха из-за ЧС с мазутом

12 мая министерство образования Мурманской области сообщило, что летом больше 5 тыс. детей отправятся в лагеря Краснодарского края и Крыма. На Кубани школьники будут отдыхать в Туапсинском и Геленджикском районах. Анапу из списка рекомендованных направлений чиновники исключили.

«При организации детского отдыха за пределами региона основной акцент сделан на выезд детей в благоприятные климатические и экологические условия. Летние лагеря в Анапском районе исключены из перечня оздоровительных организаций для северян из-за экологической обстановки», — заявила министр образования и науки региона Диана Кузнецова.