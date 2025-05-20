Самое холодное море у берегов Сочи. Какая температура воды сейчас на курортах Краснодарского края?

Азовское море в Ейске и Темрюке прогрелось до 18 °С. В Приморско-Ахтарске чуть прохладнее — 17 °С.

20 мая Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщил о температуре морской воды в разных районах Краснодарского края.

Самое теплое Черное море у берегов Анапы, Новороссийска и Геленджика — 16 °С. Самый низкий показатель специалисты фиксируют в Сочи — всего 14 °С.

Напомним, на пляжах Анапы уже появилась камка — зеленая водоросль, которой славится курорт. При этом местные жители рады этому явлению. Они считают, что лучше пусть к берегам прибивает камку, чем нефтепродукты.

Кроме того, в Анапе уже начали купаться в море. Местный блогер опубликовал ролик, на котором видно плескающихся в воде людей.