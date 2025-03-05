Азовское море к 2030 году сравняется по солености с Черным — ученые

Краснодарский край

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  • © Скриншот с сайта Яндекс Карты,yandex.ru/maps/geo/yeysk/53160363/
    © Скриншот с сайта Яндекс Карты,yandex.ru/maps/geo/yeysk/53160363/

По мнению ученых, это связано с климатическими изменениями

4 марта Азово-Черноморский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) опубликовал доклад «О климатических изменениях в Азовском море в современный период и на перспективу до 2030 года».

Ученые отмечают рост уровня солености водоема. В будущем это отразится на рыбохозяйственной деятельности.

Соленость и температура Азовского моря достигли максимума, рыбаки — жалуются на массовую гибель рыбы:

«В 2024 году средневзвешенная соленость моря составляла 14,65 промилле, а в пространственном распределении солености акватория собственно моря была занята водами с показателем близким к 15 промилле», — говорится в докладе.

Среди факторов, которые влияют на гидрологический режим Азовского моря, — климатические изменения, рост испарений и уменьшение атмосферных осадков.

Гидрологи прогнозируют, что при сохранении такой тенденции к 2030 году в Азовском море будут установлены рекордные значения солености, близкие к значениям поверхностных вод Черного моря (17-18 промилле).

Также ученые отметили, что весна на Азовском море наступает на 10-14 дней раньше обычного, примерно 19 марта.

Из-за увеличения солености моря страдает флора и фауна акватории. Промысловые запасы судака и тарани снизились настолько, что вылов рыбы в сентябре 2024 года пришлось полностью закрыть. Под угрозу исчезновения могут попасть и бычки, которые не в состоянии размножаться в новых условиях.

Как писали Юга.ру, за 20 лет море может разрушить 440 га азовского берега Краснодарского края. 

Азовское море Экология

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