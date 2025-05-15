В Краснодаре Тургеневский мост закрыли на ремонт месяц назад. Что уже сделано?
Мэрия Краснодара отчиталась о ходе ремонта Тургеневского моста. Его планируют завершить в 2027 году
14 мая пресс-служба мэрии Краснодара сообщила о завершении первого этапа работ на Тургеневском мосту. Часть сооружения уже разобрали. Также специалисты демонтировали пешеходную дорожку, перила и лестницу.
По данным администрации, на объекте работают около 70 человек и 13 единиц техники.
Дзен на Тургеневском мосту:
Помимо этого, мост очистили от старой краски, ржавчины и грязи. После его покроют грунтовкой и покрасят. На следующем этапе работники уложат гидроизоляцию и покрытие моста. Всего капремонт разбили на четыре этапа.
К сентябрю обещают отремонтировать 15 пролетов моста со стороны выезда из Краснодара. После этого движение транспорта и пешеходов переведут на обновленную часть, а ремонт продолжат на двух полосах на въезде в город. В следующем году строители приступят к работе на других пролетах.
Напомним, что ремонт Тургеневского моста стартовал 16 апреля. В этот же день там образовались пробки в обе стороны и продолжаются до сих пор. Жители Адыгеи ожидали заторы в поселке Яблоновском и просили властей организовать объезд.
Отметим, что ремонт планируют завершить до 31 мая 2027 года. Работы ведет новороссийская компания ООО «Основа». Сумма контракта составляет 1,25 млрд рублей.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре на время ремонта Тургеневского моста ввели новую схему движения для водителей и пешеходов.