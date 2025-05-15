В Краснодаре Тургеневский мост закрыли на ремонт месяц назад. Что уже сделано?

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Андрея Зубова, скриншот с сайта мэрии Краснодара krd.ru
    © Фото Андрея Зубова, скриншот с сайта мэрии Краснодара krd.ru

Мэрия Краснодара отчиталась о ходе ремонта Тургеневского моста. Его планируют завершить в 2027 году

14 мая пресс-служба мэрии Краснодара сообщила о завершении первого этапа работ на Тургеневском мосту. Часть сооружения уже разобрали. Также специалисты демонтировали пешеходную дорожку, перила и лестницу.

По данным администрации, на объекте работают около 70 человек и 13 единиц техники.

Дзен на Тургеневском мосту:

Помимо этого, мост очистили от старой краски, ржавчины и грязи. После его покроют грунтовкой и покрасят. На следующем этапе работники уложат гидроизоляцию и покрытие моста. Всего капремонт разбили на четыре этапа. 

К сентябрю обещают отремонтировать 15 пролетов моста со стороны выезда из Краснодара. После этого движение транспорта и пешеходов переведут на обновленную часть, а ремонт продолжат на двух полосах на въезде в город. В следующем году строители приступят к работе на других пролетах.

Напомним, что ремонт Тургеневского моста стартовал 16 апреля. В этот же день там образовались пробки в обе стороны и продолжаются до сих пор. Жители Адыгеи ожидали заторы в поселке Яблоновском и просили властей организовать объезд.

Отметим, что ремонт планируют завершить до 31 мая 2027 года. Работы ведет новороссийская компания ООО «Основа». Сумма контракта составляет 1,25 млрд рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на время ремонта Тургеневского моста ввели новую схему движения для водителей и пешеходов. 

Благоустройство Город Дороги Инфраструктура Краснодар Пробки Ремонт дорог Строительство Тургеневский мост

Новости

В Краснодаре Тургеневский мост закрыли на ремонт месяц назад. Что уже сделано?
Краснодар победил в двух номинациях конкурса «Торговля России 2025»
Между Новороссийском, Геленджиком и Сочи с 16 мая начнет ходить «Комета». Узнали стоимость билетов
Перекупщики продают билеты на матч «Краснодар» — «Динамо». Стоимость достигает 55 тыс. рублей за место
Тепло не наступает. В Краснодарском крае ближайшие дни будут дождливыми
В Анапе и Темрюкском районе временно отменят турналог из-за разлива мазута

Лента новостей

Реклама на сайте