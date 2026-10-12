В мэрии Новороссийска проходят обыски — СМИ
В администрацию Новороссийска нагрянули силовики. Мэра на рабочем месте нет
12 октября портал «Город» сообщил, что в мэрии Новороссийска проходят обыски. Силовики изымают документы, в том числе в кабинете мэра Андрея Кравченко.
Об этом изданию рассказали три источника в городской администрации. Также эту информацию подтвердил журналист Андрей Кошик.
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По данным источника, мэра на рабочем месте нет, а его телефон выключен. В приемной главы администрации на звонки не отвечают.
Официальной информации о задержании кого-то из чиновников пока нет. Мэрия Новороссийска никак не комментирует происходящее.
46-летний Андрей Кравченко руководит Новороссийском с 2021 года. Его полномочия истекают в декабре. До назначения на должность мэра руководил Центром развития предпринимательства и поддержки молодежи.
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