«Долина, чудная долина!» Mr. Credo едет на юг с «Золотыми хитами»

Mr. Credo (Александр Махонин) прославился на рубеже 1990-х и 2000-х годов. Артист сочетает поп-музыку с шансоном, техно-рейвом и этно-мотивами, а на сцене появляется в образе «мужчины с Ближнего Востока». Одни из самых узнаваемых песен исполнителя — «Медляк», «Чудная долина», «Клен», Cosa Nostra, «Мама Азия», «Давай лавэ».



С конца 2000-х Mr. Credo снизил активность. В 2008-м артист выпустил последний на сегодняшний день альбом, после чего сосредоточился на записи синглов и концертах. В 2016 году Александр закрыл свой продюсерский центр, а во время ковидных ограничений значительно сократил количество выступлений и появлений на публике. В СМИ появлялись слухи о проблемах с законом, многотысячных долгах и даже смерти артиста.



В 2026 году Mr. Credo объявил о российском туре и уже провел несколько шоу.

Краснодарский концерт состоится в ДС «Олимп».