«Долина, чудная долина!» Mr. Credo едет на юг с «Золотыми хитами»

Краснодарский край, Ростовская область

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  • Концерт Mr. Credo, 2026 год © Фото Ильи Московца, Ura.ru
    Концерт Mr. Credo, 2026 год © Фото Ильи Московца, Ura.ru

Автор песен «Медляк» и «Чудная долина» выступит в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Волгограде (18+)

После долгого перерыва Mr. Credo возвращается на сцену. В рамках российского тура «Золотые хиты» артист выступит в трех южных городах:

  • 1 ноября в Волгограде;
  • 8 ноября в Краснодаре;
  • 15 ноября в Ростове-на-Дону.

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Mr. Credo (Александр Махонин) прославился на рубеже 1990-х и 2000-х годов. Артист сочетает поп-музыку с шансоном, техно-рейвом и этно-мотивами, а на сцене появляется в образе «мужчины с Ближнего Востока». Одни из самых узнаваемых песен исполнителя — «Медляк», «Чудная долина», «Клен», Cosa Nostra, «Мама Азия», «Давай лавэ».

С конца 2000-х Mr. Credo снизил активность. В 2008-м артист выпустил последний на сегодняшний день альбом, после чего сосредоточился на записи синглов и концертах. В 2016 году Александр закрыл свой продюсерский центр, а во время ковидных ограничений значительно сократил количество выступлений и появлений на публике. В СМИ появлялись слухи о проблемах с законом, многотысячных долгах и даже смерти артиста.

В 2026 году Mr. Credo объявил о российском туре и уже провел несколько шоу.

Краснодарский концерт состоится в ДС «Олимп».

Как писали Юга.ру, альтернативщики Amatory отпразднуют 25-летие концертами на юге России.

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