Краснодар победил в двух номинациях конкурса «Торговля России 2025»

Краснодарский край

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  • Центр Краснодара — улица Красная © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Центр Краснодара — улица Красная © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Минпромторг РФ назвал улицы Краснодара и Москвы лучшими торговыми в стране

7 мая Минпромторг РФ объявил победителей VIII федерального конкурса «Торговля России 2025» без распределения мест. Краснодар выиграл в двух номинациях: «Лучшая ярмарка» и «Лучшая торговая улица».

Всего в конкурсе «Торговля России 2025» было представлено 1370 заявок из разных регионов России. Конкурс призван выявлять достижения и лучшие практики торговли разных форматов. Церемония награждения пройдет 4 июня.

В номинации «Лучшая ярмарка» победила ярмарка выходного дня на улице Одесской. Помимо Краснодара, в номинации одержали победу еще 18 городов. При оценке жюри учитывало посещаемость и условия организации торговли.

Звание «Лучшая торговая улица» досталось главной улице краевой столицы — Красной, а также улице Кузнецкий мост в Москве. Их жюри оценивало по количеству торговых объектов, внешнему облику и наличию собственных выходов, витрин и вывесок у магазинов и заведений.

Четыре гастрономических дворика на улице Красной в Краснодаре:

Напомним, в 2022 году улица Красная вошла в число самых дорогих торговых улиц России. Аренда там тогда в среднем стоила 24 тысячи рублей за квадратный метр в год.

Как сообщали Юга.ру, в 2026 году в краснодарском микрорайоне Любимово откроют крупный торговый центр «Мир».

Аренда Инфраструктура Краснодар Рейтинги Торговля

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Краснодар победил в двух номинациях конкурса «Торговля России 2025»
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