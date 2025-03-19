В Краснодаре построят крупный ТЦ за 3 млрд рублей. Где он появится?

В 2026 году в краснодарском микрорайоне Любимово откроют торговый центр «Мир»

17 марта руководитель направления аренды и эксплуатации коммерческой недвижимости «Инсити девелопмент» Тамара Родичева сообщила «РБК Краснодар» о строительстве торгового центра «Мир» в микрорайоне Любимово.



Его возведут в 2025 году, а открыть для посетителей планируют в четвертом квартале 2026 года. Новый ТЦ обойдется в 3 млрд рублей.

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Общая торговая площадь превысит 26,7 тыс. кв. метров, арендопригодная — 16,1 тыс. кв. метров.



По данным девелопера, сейчас ведут переговоры примерно с 20 потенциальными арендаторами. В ТЦ хотят открыть продуктовый супермаркет, гипермаркеты товаров для дома, техники и электроники, а также магазин детских товаров. Конкретные бренды застройщик не назовет до окончания переговоров и подписания договоров.



Напомним, что микрорайон Любимово находится в районе улицы Российской и поселка Плодородного. Жилой квартал построили в 2023 году.