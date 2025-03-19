В Краснодаре построят крупный ТЦ за 3 млрд рублей. Где он появится?

Краснодарский край

Распечатать

  • Микрорайон Любимово © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    Микрорайон Любимово © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

В 2026 году в краснодарском микрорайоне Любимово откроют торговый центр «Мир»

17 марта руководитель направления аренды и эксплуатации коммерческой недвижимости «Инсити девелопмент» Тамара Родичева сообщила «РБК Краснодар» о строительстве торгового центра «Мир» в микрорайоне Любимово.

Его возведут в 2025 году, а открыть для посетителей планируют в четвертом квартале 2026 года. Новый ТЦ обойдется в 3 млрд рублей.

В торговых центрах Краснодара теперь можно построить маршрут до магазина в «Яндекс Картах»:

Общая торговая площадь превысит 26,7 тыс. кв. метров, арендопригодная — 16,1 тыс. кв. метров.

По данным девелопера, сейчас ведут переговоры примерно с 20 потенциальными арендаторами. В ТЦ хотят открыть продуктовый супермаркет, гипермаркеты товаров для дома, техники и электроники, а также магазин детских товаров. Конкретные бренды застройщик не назовет до окончания переговоров и подписания договоров.

Напомним, что микрорайон Любимово находится в районе улицы Российской и поселка Плодородного. Жилой квартал построили в 2023 году.

Как писали Юга.ру, в торговых центрах Краснодара и Ростова-на-Дону стало меньше посетителей.

Благоустройство Инфраструктура Краснодар Строительство Торговля торговые центры

Новости

В Краснодаре построят крупный ТЦ за 3 млрд рублей. Где он появится?
На искусственном острове Сочи планируют построить квартал небоскребов. Однако в мэрии ничего не знают о проекте
Эксперимент отменили. Школьники Краснодарского края и Ростовской области не будут сдавать ОГЭ только по двум предметам
«Очень громко, пришлось закрыть окна». Жителей Краснодара напугал грохот от пролетающих вертолетов
В центре Краснодара плата за парковку увеличится до 90 рублей за час. Сколько будет стоить стоянка в других районах?
В Краснодаре 19 марта отключат свет. В списке снова много адресов

Лента новостей

От выставки до барахолки
17 марта, 17:15
От выставки до барахолки
Как самостоятельно организовать мероприятие — без бюджета, опыта и связей. Ультимативный гид от Полины Музыки
«Очень громко, пришлось закрыть окна»
Сегодня, 13:29
«Очень громко, пришлось закрыть окна»
Жителей Краснодара напугал грохот от пролетающих вертолетов
В центре Краснодара плата за парковку увеличится до 90 рублей за час
Сегодня, 12:37
В центре Краснодара плата за парковку увеличится до 90 рублей за час
Сколько будет стоить стоянка в других районах?

Реклама на сайте