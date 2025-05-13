Запуск теплохода «Комета» между Сочи и другими курортами перенесли, а рейсы из Анапы отменили
Скоростное судно «Комета» начнет курсировать между Черноморскими курортами после 25 мая
13 мая 93.RU со ссылкой на перевозчика сообщил, что теплоход «Комета» начнет курсировать между Сочи, Геленджиком и Анапой после 25 мая. Это связно с тем, что судно не может выйти из порта Севастополя. Морское сообщение обещали запустить 15 мая. Билеты на катамаран пока купить нельзя.
На официальной «горячей линии» перевозчика рассказали «Анапа Медиа», что курсирование «Кометы» по направлению Анапа-Геленджик-Сочи отменили. В СМИ предположили, что это связано с действующими ограничениями на пляжах Анапы.
Также на сайте перевозчика опубликована информация о морском сообщении между Геленджиком, Туапсе и Сочи. Однако Анапы в списке направлений нет.
Напомним, в 2024 году навигация «Кометы» началась 9 июня, а 1 августа прекратилась. После этого рейсы не выполнялись.
Как писали Юга.ру, Минтранс хочет запустить морское сообщение из Сочи в Абхазию. Его ждут уже 33 года.