Запуск теплохода «Комета» между Сочи и другими курортами перенесли, а рейсы из Анапы отменили

13 мая 93.RU со ссылкой на перевозчика сообщил, что теплоход «Комета» начнет курсировать между Сочи, Геленджиком и Анапой после 25 мая. Это связно с тем, что судно не может выйти из порта Севастополя. Морское сообщение обещали запустить 15 мая. Билеты на катамаран пока купить нельзя.

На официальной «горячей линии» перевозчика рассказали «Анапа Медиа», что курсирование «Кометы» по направлению Анапа-Геленджик-Сочи отменили. В СМИ предположили, что это связано с действующими ограничениями на пляжах Анапы.