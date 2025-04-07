В мае теплоход «Комета» вновь начнет курсировать между Анапой, Геленджиком и Сочи. Сколько стоят билеты?

Морские перевозки на скоростном судне запустят между Черноморскими курортами 15 мая

Скоростное судно будет курсировать ежедневно по маршрутам Геленджик — Сочи и обратно, Анапа — Геленджик и Анапа — Сочи. Заявки на билеты уже принимаются.

Сайт «Комета Экспресс» объявил о начале пассажирских перевозок на одноименном корабле с подводными крыльями. Навигация стартует 15 мая.

Расписание движения:

Сочи-Лазаревское — отправление в 15:30, прибытие в 16:30;

Сочи-Геленджик — отправление в 8:00, прибытие в 11:30;

Лазаревское-Сочи — отправление в 12:30, прибытие в 13:30;

Лазаревское-Туапсе — отправление в 17:00, прибытие в 17:45;

Туапсе-Лазаревское — отправление в 11:15, прибытие в 12:00;

Туапсе-Геленджик — отправление в 18:15, прибытие в 20:00;

Геленджик-Анапа — отправление в 12:00, прибытие в 13:45;

Геленджик-Туапсе — отправление в 9:00, прибытие в 10:45;

Геленджик-Сочи — отправление в 16:30, прибытие в 20:30;

Анапа-Геленджик — отправление в 14:15, прибытие 16:00;

Анапа-Сочи — отправление в 14:15, прибытие в 20:30.

Стоимость билетов:

Сочи-Лазаревское — 3670 рублей (взрослый) и 1890 рублей (детский, 3-11 лет);

Лазаревское-Туапсе — 1570 рублей и 810 рублей;

Туапсе-Геленджик — 3670 рублей и 1890 рублей;

Геленджик-Анапа — 3670 рублей и 1890 рублей;

Геленджик-Туапсе — 3670 рублей и 1 890 рублей;

Геленджик-Сочи — 7350 рублей и 3780 рублей;

Анапа-Сочи — 10500 рублей и 5400 рублей.

Точки отправления:

Геленджик: Центральная набережная, улица Ленина, 1/2, пассажирский пирс № 1;

Анапа: Морской порт, улица Ленина, 1.

Сочи: Морской вокзал, улица Несебрская, 5, причал № 7.

На борту работает кафе. Посадка начинается за 15 минут и завершается за 5 минут до отправления.

Рейсы выполняются по фактической погоде. В расписании возможны изменения. При неблагоприятных погодных условиях рейс могут задержать или отменить.

Напомним, в 2024 году навигация «Кометы» началась 9 июня, а 1 августа прекратилась. Изначально перевозчик утверждал, что приостановка временная и связана с техническими причинами.