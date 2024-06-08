Морские перевозки между Анапой, Геленджиком и Сочи откроют 9 июня

Морское сообщение между Анапой, Геленджиком и Сочи на «Комете» запустят 9 июня

7 июня анапский морской порт сообщил, что между Анапой, Геленджиком и Сочи с 9 июня будет курсировать скоростное судно «Комета».

Добраться из Анапы до Сочи можно за 7 часов 30 минут, обратно — за 5 часов 45 минут. Поездка из Анапы до Геленджика займет всего 1 час 46 минут.