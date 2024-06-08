Морские перевозки между Анапой, Геленджиком и Сочи откроют 9 июня

Краснодарский край

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  • Профилактический рейд МЧС на пляже села Архипо-Осиповка © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Профилактический рейд МЧС на пляже села Архипо-Осиповка © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Морское сообщение между Анапой, Геленджиком и Сочи на «Комете» запустят 9 июня

7 июня анапский морской порт сообщил, что между Анапой, Геленджиком и Сочи с 9 июня будет курсировать скоростное судно «Комета». 

Добраться из Анапы до Сочи можно за 7 часов 30 минут, обратно — за 5 часов 45 минут. Поездка из Анапы до Геленджика займет всего 1 час 46 минут.

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Билеты уже в продаже:

  • Сочи — Геленджик: 5000 рублей (взрослый), 4000 рублей (дети до 14 лет)
  • Геленджик — Анапа: 2500 рублей (взрослый), 1500 рублей (дети до 14 лет)
  • Сочи — Анапа: 7000 рублей (взрослый), 5500 рублей (дети до 14 лет)

Расписание и билеты доступны на сайте компании-перевозчика «Морские скоростные пассажирские перевозки». Билеты также можно приобрести в кассах морского порта Анапы.

Как писали Юга.ру, морское сообщение между Новороссийском, Геленджиком и Сочи вновь запустили 12 мая. Ранее перевозчик сообщал о временной задержке старта.

Анапа Геленджик Курорты и туризм Сочи Черное море

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Морские перевозки между Анапой, Геленджиком и Сочи откроют 9 июня
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