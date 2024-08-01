Теплоход «Комета» приостановил пассажирские перевозки между Анапой, Геленджиком и Сочи

Скоростной теплоход «Комета» с 1 августа не будет курсировать между тремя курортами Краснодарского края. Перевозчик сообщил, что это временная мера

Пресс-служба «Комета экспресс» сообщила о приостановке морских перевозок между Сочи, Анапой и Геленджиком на скоростном теплоходе. Он не будет курсировать между тремя курортами Краснодарского края с 1 августа.

Сроки возобновления морского сообщения не уточняются. Регулярные пассажирские перевозки на «Комете» между Анапой, Геленджиком и Сочи стартовали 9 июня. Время в пути занимало около семи часов. За первый месяц работы на судне перевезли более 4,8 тыс. человек.