В Роспотребнадзоре назвали условия открытия пляжей в Анапе

10 мая «Интерфакс» сообщил, что глава Роспотребнадзора Попова назвала условия открытия пляжей в Анапе. Руководительница ведомства заявила, что на прибрежных территориях можно будет купаться и отдыхать, если их быстро и качественно отчистят от мазута.

Глава Роспотребнадзора добавила, что ситуацию на пляжах Анапы «мониторят буквально каждый день».