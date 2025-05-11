В Роспотребнадзоре назвали условия открытия пляжей в Анапе

Краснодарский край

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  • Пляж в Анапе © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Пляж в Анапе © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда ждать открытия пляжей в Анапе

10 мая «Интерфакс» сообщил, что глава Роспотребнадзора Попова назвала условия открытия пляжей в Анапе. Руководительница ведомства заявила, что на прибрежных территориях можно будет купаться и отдыхать, если их быстро и качественно отчистят от мазута.

Глава Роспотребнадзора добавила, что ситуацию на пляжах Анапы «мониторят буквально каждый день».

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Ранее Оперштаб показал карту закрытых пляжей Краснодарского края. На нее красным цветом нанесли 150 пляжей — 141 находится в Анапе и 9 в Темрюкском районе — от Крымского моста до села Сукко.

Через некоторое время пляжах Анапы и Темрюкского района появились таблички о запрете купания.

Как писали Юга.ру, замазученный песок Анапы увезут в Новороссийск. Им будут тушить мусорный полигон и использовать для ремонта дорог.

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