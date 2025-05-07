Жители Новороссийска несколько дней жалуются на запах нефтепродуктов. В КТК сказали, что воздух чист

5 мая жители Новороссийска стали жаловаться на сильный запах нефтепродуктов, предположительно, метилмеркаптана. По словам местных, сильнее всего он ощущался в центре города. У некоторых людей начались головные боли.

В тот же день Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) отчитался, что превышения вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

В комментариях 6 мая жители Новороссийска продолжили жаловаться на запах нефтепродуктов. По их словам, неприятный аромат ощущается в районе улиц Кутузова, Видова, Энгельса, Толстого, на Шесхарисе, в поселке Мысхако.

В марте жители Анапы, Геленджика и Новороссийска тоже пожаловались на запах нефтепродуктов. Власти объяснили это «неблагоприятными метеоусловиями».

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) — международная компания. Она занимается транспортировкой казахстанской нефти по трубопроводу Тенгиз — Новороссийск. Его протяженность более 1,5 тыс. км.