Жители Новороссийска несколько дней жалуются на запах нефтепродуктов. В КТК сказали, что воздух чист
Жители Новороссийска с 5 мая чувствуют неприятный запах нефтепродуктов
5 мая жители Новороссийска стали жаловаться на сильный запах нефтепродуктов, предположительно, метилмеркаптана. По словам местных, сильнее всего он ощущался в центре города. У некоторых людей начались головные боли.
Приводим некоторые комментарии из социальных сетей:
- «Вонь ужасная до тошноты! Как город будет принимать туристов, если дышать нечем!»
- «Голова разрывается».
- «С утра в Южном районе пахло выхлопными газами, думала, что машина под окнами стояла. А оказывается, вот оно что. Теперь понятно, почему голова болит».
«Пора покупать противогазы»:
В тот же день Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) отчитался, что превышения вредных веществ в воздухе не зафиксировано.
В комментариях 6 мая жители Новороссийска продолжили жаловаться на запах нефтепродуктов. По их словам, неприятный аромат ощущается в районе улиц Кутузова, Видова, Энгельса, Толстого, на Шесхарисе, в поселке Мысхако.
В марте жители Анапы, Геленджика и Новороссийска тоже пожаловались на запах нефтепродуктов. Власти объяснили это «неблагоприятными метеоусловиями».
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) — международная компания. Она занимается транспортировкой казахстанской нефти по трубопроводу Тенгиз — Новороссийск. Его протяженность более 1,5 тыс. км.
Как писали Юга.ру, жители Краснодара жаловались на удушающий запах гари. Муниципальные экологи говорят, что воздух не загрязнен.