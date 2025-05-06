Жители Краснодара жаловались на удушающий запах гари. Муниципальные экологи говорят, что воздух не загрязнен, но есть и другие данные

В Краснодаре 5 мая в разных районах пахло гарью из-за сжигания рисовой соломы. Жители жаловались на проблемы с дыханием

Вечером 5 мая сразу жители разных районов Краснодара сообщили Юга.ру о сильном запахе гари на улице. Он ощущался в центре, в микрорайонах Гидростроителей, Юбилейном, Фестивальном, на Московской, 40-летия Победы, в районе парка «Краснодар» и других местах. Жители также заметили дымку, а некоторым стало тяжело дышать. Вот что сообщила жительница ЖК «Панорама»: «Как только вышла на улицу, сразу начался кашель, было трудно дышать. В воздухе стояла дымка, а запах был такой ядовитый, будто под моими окнами жгут пластик или резину. Пришла домой и сразу выпила таблетки от аллергии, так как кашель не прекращался. И это при том, что астмы у меня нет, а только аллергия на цветение».

Смог в Краснодаре: Почему миллион тонн кубанского риса пахнут дымом и что с этим делать

Позже Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) сообщила, что в соседней Адыгее сжигают рисовую солому, а из-за ветра запах почувствовали и в Краснодаре.



В чате телеграм-канала «МЦУ Краснодар» люди обсуждали произошедшее: «Значит на шашлыки огонь разводить нельзя, в лесах тоже быть нельзя, потому что противопожарный режим, а на огромных площадях полей, где огонь моментально распространяется жечь можно, абсурд?» «Неужели нельзя как-то по-другому уничтожать рисовую солому? Другого способа что ли нет? 21 век на дворе». «Почему-то каждый раз начинает вонять именно в вечернее время. А утром все службы напишут, что воздух отличный и никаких превышений вредных частиц не выявлено».

«Целый химический букет»: Экологи вновь призвали запретить сжигание рисовой соломы

По данным муниципального центра озеленения и экологии, атмосферный воздух в Краснодаре 5 мая соответствовал нормам, в нем не зафиксированы загрязняющие вещества. При этом сервис Accuweather сообщал, что качество воздуха в Краснодаре плохое. Такие же данные были утром 6 мая. «Загрязнение воздуха достигло высокого уровня, он является небезопасным для людей с повышенной чувствительностью. Если вы почувствуете затрудненное дыхание или раздражение горла, сократите время пребывания на улице», — говорилось на сайте. Однако днем сервис сообщил, что состояние воздуха в Краснодаре среднее. Это означает, что такое качество воздуха приемлемо для большинства жителей, но «у людей с повышенной чувствительностью после длительного нахождения на улице могут появляться симптомы малой и средней тяжести».

До 2017 года сжигать рисовую солому, как и другие отходы сельского хозяйства, было запрещено. В 2019 году мы рассказывали, как это повлияло на экологию Кубани. Позже ученые неоднократно призывали запретить сжигание рисовой соломы. Они считают, что «наиболее экологически оправданный метод утилизации рисовой соломы — это ее измельчение, равномерное разбрасывание и запашка в верхние слои пахотных земель».