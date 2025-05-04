Власти Новороссийска не планируют отменять парад Победы после атаки беспилотников

В Новороссийске прошла репетиция парада к 9 мая. Его не будут отменять в связи с атакой дронов и введением режима ЧС

3 мая пресс-служба администрации Новороссийска сообщила изданию «Утренний Юг», что отмену торжественного парада на 9 мая из-за атаки беспилотников пока не обсуждали. В мэрии добавили, что при необходимости такое решение будет обсуждаться на краевом, а не городском уровне.

Репетиция парада Победы в Новороссийске прошла вечером 3 мая. Ее перенесли на один день из-за угрозы атаки БПЛА.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что торжественный парад Победы 9 мая пройдет только в Новороссийске. Его снова проведут без зрителей. В краевой администрации добавили, что в Краснодаре торжественного прохождения войск не будет «по соображениям безопасности».