Власти Новороссийска не планируют отменять парад Победы после атаки беспилотников
В Новороссийске прошла репетиция парада к 9 мая. Его не будут отменять в связи с атакой дронов и введением режима ЧС
3 мая пресс-служба администрации Новороссийска сообщила изданию «Утренний Юг», что отмену торжественного парада на 9 мая из-за атаки беспилотников пока не обсуждали. В мэрии добавили, что при необходимости такое решение будет обсуждаться на краевом, а не городском уровне.
Репетиция парада Победы в Новороссийске прошла вечером 3 мая. Ее перенесли на один день из-за угрозы атаки БПЛА.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что торжественный парад Победы 9 мая пройдет только в Новороссийске. Его снова проведут без зрителей. В краевой администрации добавили, что в Краснодаре торжественного прохождения войск не будет «по соображениям безопасности».
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Напомним, в ночь на 3 мая Новороссийск атаковали беспилотники. Повреждены 95 квартир, две из них полностью разрушены. По предварительным данным, пострадали двое взрослых и два ребенка. Из-за ЧП в городе не работали общественный транспорт и безналичная оплата. Обломки беспилотников повредили три резервуара зернового терминала. В городе ввели режим ЧС.
Как писали Юга.ру, в Новороссийске 95 квартир повреждены после атаки беспилотников. Некоторые разрушены полностью.