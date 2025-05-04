В Новороссийске 95 квартир повреждены после атаки беспилотников. Некоторые разрушены полностью

3 мая вечером оперштаб Краснодарского края сообщил, что в Новороссийске после атаки беспилотников пострадали 95 квартир.

В Восточном районе в 22 квартирах выбило стекла, в центре в 31 квартире поврежден фасад, а также разбиты окна. В Южном районе две квартиры разрушены полностью, еще в двух взрывом задело стены и имущество жильцов. Всего там повреждены 42 квартиры.

В оперштабе добавили, что специалисты продолжают обследовать поврежденные дома, необходимости в пунктах временного размещения нет.