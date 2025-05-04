В Новороссийске 95 квартир повреждены после атаки беспилотников. Некоторые разрушены полностью
Власти Краснодарского края рассказали о последствиях атаки дронов в Новороссийске
3 мая вечером оперштаб Краснодарского края сообщил, что в Новороссийске после атаки беспилотников пострадали 95 квартир.
В Восточном районе в 22 квартирах выбило стекла, в центре в 31 квартире поврежден фасад, а также разбиты окна. В Южном районе две квартиры разрушены полностью, еще в двух взрывом задело стены и имущество жильцов. Всего там повреждены 42 квартиры.
В оперштабе добавили, что специалисты продолжают обследовать поврежденные дома, необходимости в пунктах временного размещения нет.
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Напомним, в ночь на 3 мая власти сообщили об атаке ВСУ на Новороссийск. Из-за ЧП в городе не работали общественный транспорт и безналичная оплата. По предварительным данным, в одной из квартир пострадали двое взрослых и два ребенка. Обломки беспилотников повредили три резервуара зернового терминала.
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