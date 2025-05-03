Власти заявили, что рыба из Черного моря безопасна несмотря на разлив мазута. Мнения экологов разделились
Правительство РФ заявило, что качество морепродуктов не пострадало от разлива нефти. Один эколог подтвердил отсутствие отравлений, другие указали на отсутствие независимой экспертизы
25 апреля вице-премьер Виталий Савельев провел заседание комиссии, координирующей ликвидацию последствий разлива нефти в Керченском проливе. Чиновники заявили, что исследования акватории Черного моря, проведенные в зоне промысла водных биоресурсов, не выявили отклонений в выловленной рыбе и морепродуктах.
В правительстве пояснили, что промысел ведут в штатном режиме и далеко от загрязненных районов. «Следов мазута в районах промысла и на используемых на промысле орудиях лова не обнаружено».
«Фактов и обращений о негативном влиянии на осуществление рыболовства и аквакультуры в результате разлива нефтепродуктов в акватории Черного моря и в районе Керченского пролива в адрес Росрыболовства не поступало», — добавили в сообщении.
«Мы не можем вас оставить»:
Однако экологи оценили заявления правительства по-разному. 2 мая опрошенные «Кавказским узлом»* экологи Валерий Бриних и Татьяна Трибрат согласились, что утверждать безопасность морепродуктов некорректно без независимой экспертизы, тогда как в регионе нет лабораторий, не связанных с государством, «куда любой человек мог бы принести рыбу и проверить ее на наличие или отсутствие токсичных веществ, опасных для здоровья».
В то же время эколог Игорь Шкрадюк сказал изданию, что несмотря на отсутствие независимых лабораторий, об отравлениях рыбой ничего не известно. «Местные рыбаки ловят рыбу, сами едят и продают. Новостей об отравлении рыбой не было. Это все, что мы знаем о безопасности рыбы», — сказал Шкрадюк.
Также он напомнил, что «жабры первыми страдают от попадания частиц мазута. Здоровые рыбьи жабры красного цвета. Если жабры серые или белые, рыбу есть уже нельзя».
При этом и Бриних, и Шкрадюк сказали, что они не знают об официальных ограничениях ловли рыбы в Керченском проливе и прибрежных водах Черного и Азовского морей.
Как сообщали Юга.ру, в январе Роспотребнадзор не нашел проблем в рыбе и морепродуктах из Черного моря. Однако депутат потребовал ограничить вылов.
* — «Кавказский узел» учрежден ООО «МЕМО», признанным иноагентом в РФ.
Все материалы по теме: