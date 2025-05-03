Правительство РФ заявило, что качество морепродуктов не пострадало от разлива нефти. Один эколог подтвердил отсутствие отравлений, другие указали на отсутствие независимой экспертизы

25 апреля вице-премьер Виталий Савельев провел заседание комиссии, координирующей ликвидацию последствий разлива нефти в Керченском проливе. Чиновники заявили, что исследования акватории Черного моря, проведенные в зоне промысла водных биоресурсов, не выявили отклонений в выловленной рыбе и морепродуктах. В правительстве пояснили, что промысел ведут в штатном режиме и далеко от загрязненных районов. «Следов мазута в районах промысла и на используемых на промысле орудиях лова не обнаружено». «Фактов и обращений о негативном влиянии на осуществление рыболовства и аквакультуры в результате разлива нефтепродуктов в акватории Черного моря и в районе Керченского пролива в адрес Росрыболовства не поступало», — добавили в сообщении.

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Однако экологи оценили заявления правительства по-разному. 2 мая опрошенные «Кавказским узлом»* экологи Валерий Бриних и Татьяна Трибрат согласились, что утверждать безопасность морепродуктов некорректно без независимой экспертизы, тогда как в регионе нет лабораторий, не связанных с государством, «куда любой человек мог бы принести рыбу и проверить ее на наличие или отсутствие токсичных веществ, опасных для здоровья». В то же время эколог Игорь Шкрадюк сказал изданию, что несмотря на отсутствие независимых лабораторий, об отравлениях рыбой ничего не известно. «Местные рыбаки ловят рыбу, сами едят и продают. Новостей об отравлении рыбой не было. Это все, что мы знаем о безопасности рыбы», — сказал Шкрадюк. Также он напомнил, что «жабры первыми страдают от попадания частиц мазута. Здоровые рыбьи жабры красного цвета. Если жабры серые или белые, рыбу есть уже нельзя». При этом и Бриних, и Шкрадюк сказали, что они не знают об официальных ограничениях ловли рыбы в Керченском проливе и прибрежных водах Черного и Азовского морей.

Как сообщали Юга.ру, в январе Роспотребнадзор не нашел проблем в рыбе и морепродуктах из Черного моря. Однако депутат потребовал ограничить вылов.