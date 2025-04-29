В Сочи на три дня полностью запретят ездить на электросамокатах. С чем это связано?

Власти Сочи запретили передвигаться по городу на СИМ с 8 по 10 мая

Пресс-служба мэрии Сочи сообщила , что с 8 по 10 мая в городе запрещено пользоваться СИМ (средствами индивидуальной мобильности). К ним относятся электросамокаты, электроскейтборды и гироскутеры. Также арендодателей СИМ обязали приостановить свою работу в этот период.

Ограничения ввели в связи с празднованием Дня Победы.



В администрации Сочи отметили, что это решение «направлено на обеспечение безопасности граждан и предотвращение возможных инцидентов во время праздничных мероприятий».

Напомним, что в нескольких районах Сочи и Олимпийском парке Сириуса запретили кататься на электросамокатах. Также на федеральной территории действуют ограничения и для других СИМов.