В Сочи на три дня полностью запретят ездить на электросамокатах. С чем это связано?
Власти Сочи запретили передвигаться по городу на СИМ с 8 по 10 мая
Пресс-служба мэрии Сочи сообщила, что с 8 по 10 мая в городе запрещено пользоваться СИМ (средствами индивидуальной мобильности). К ним относятся электросамокаты, электроскейтборды и гироскутеры.
Также арендодателей СИМ обязали приостановить свою работу в этот период.
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В администрации Сочи отметили, что это решение «направлено на обеспечение безопасности граждан и предотвращение возможных инцидентов во время праздничных мероприятий».
Напомним, что в нескольких районах Сочи и Олимпийском парке Сириуса запретили кататься на электросамокатах. Также на федеральной территории действуют ограничения и для других СИМов.
В 2020 году министерство транспорта РФ подготовило проект приказа, который предусматривает создание дорожной инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности (СИМ). Если изменения внесут в законодательство, то властям необходимо будет предусматривать зоны и дорожки для движения электросамокатов, а также создавать места для их парковки.
Как писали Юга.ру, ограничения на передвижение на электросамокатах уже ввели в Анапе, на набережной Новороссийска, в парках Краснодара и на Александровском бульваре в центре города.
Помимо этого, власти Ростова-на-Дону хотят ужесточить правила использования этого транспорта.