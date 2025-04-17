14-летние акционеры: Ростовская область оказалась в лидерах по количеству подростков-инвесторов — статистика

Ростовская область

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

По данным крупнейшего российского банка, в первом квартале 2025 года Ростовская область попала в топ-5 регионов по количеству подростков-инвесторов

Эксперты «СберИнвестиций» рассказали, что в первом квартале 2025 года Ростовская область оказалась в лидерах по числу юных инвесторов. В топе регионов также оказались Санкт-Петербург, Московская, Свердловская и Новосибирская области.

Подростки-инвесторы из Ростовсской области открыли около 3000 брокерских счетов, еще столько же операций ждут одобрения родителей. Большинству ребят 14 лет (33%). На втором месте — 17-летние (28%), на третьем — 15-летние (25%), 15% — 16 лет.

Школа, до свидания:

Чаще всего подростки инвестируют в акции. В первом квартале 2025 года они вложили в них 5 млн рублей. В топе эмитентов — «Сбер», «Лукойл», «Интер РАО», «X5», «Яндекс» и «Роснефть». На втором месте — корпоративные облигации с фиксированным купоном (1,1 млн рублей).

Руководитель брокерского бизнеса «Сбера» Аиша Кубезова отметила, что в тройку популярных инструментов для «подростковых инвестиций» вошли фонды денежного рынка, в то время как взрослые чаще продают их, чем покупают.

Как объяснить ребенку ценность денег:

Заместитель управляющего Ростовским отделением «Сбера» Антон Усачёв считает, что подростки инвестируют активно, потому что им интересно разбираться в рынке и чувствовать себя совладельцами крупных компаний. Он уверен, что такой опыт поможет им в будущем стать финансово грамотными и успешными.

«Сбер» запустил инвестиции для подростков с 14 лет в октябре 2024 года, для самостоятельных сделок нужно согласие родителей.

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