14-летние акционеры: Ростовская область оказалась в лидерах по количеству подростков-инвесторов — статистика

По данным крупнейшего российского банка, в первом квартале 2025 года Ростовская область попала в топ-5 регионов по количеству подростков-инвесторов

Эксперты «СберИнвестиций» рассказали, что в первом квартале 2025 года Ростовская область оказалась в лидерах по числу юных инвесторов. В топе регионов также оказались Санкт-Петербург, Московская, Свердловская и Новосибирская области.

Подростки-инвесторы из Ростовсской области открыли около 3000 брокерских счетов, еще столько же операций ждут одобрения родителей. Большинству ребят 14 лет (33%). На втором месте — 17-летние (28%), на третьем — 15-летние (25%), 15% — 16 лет.