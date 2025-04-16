В Краснодаре спустя два месяца закрывается арт-секонд товаров для дома SNOVA home. В чем причина?
Магазин осознанного потребления SNOVA home будет работать до конца апреля. Сейчас там проходит распродажа товаров
Предыстория. В начале февраля в Краснодаре открылся арт-секонд с товарами для дома SNOVA home. Это новый проект от магазина осознанного потребления SNOVA second.
Там можно было купить или взять бесплатно текстиль, посуду, мелкую утварь и декор, столовые приборы, книги/журналы, картины и плакаты, пластинки, кассеты и многое другое.
8 апреля стало известно, что всего спустя два месяца работы SNOVA home закрывается. Причина — нерентабельность проекта.
«Нам пришлось принять непростое решение. Несмотря на большое количество отклика, поддержки, добрых слов и комплиментов, мы не можем оплатить ими аренду и работу сотрудниц. Так как мы не являемся благотворительной организацией, то пока не в состоянии потянуть эту историю финансово. Историю, к которой пока не готова наша аудитория и Краснодар», — заявила владелица SNOVA home Светлана Эннс.
В Краснодаре работает магазин осознанного потребления:
Магазин приостановил прием ненужных вещей для дома. Купоны в SNOVA home больше не нужны. Понравившиеся вещи с красных полок можно забрать бесплатно.
Кроме того, в магазине проходит распродажа. Все, кроме картин и продукции SNOVA, можно купить со скидкой 50%.
Светлана Эннс рассказала Юга.ру, что после открытия SNOVA second сразу встала в очередь на любое освободившееся соседнее помещение, потому что очень хотела попробовать новый формат.
«Я считаю, что наш стиль выходит за рамки гардероба и выражается даже в бытовых вещах. Мы ставили цель сформировать интересный и разнообразный ассортимент. Оказалось, что еще слишком рано. Наложилось несколько факторов. Во-первых, затишье после новогодних праздников. Во-вторых, люди не привыкли к эстетике и красоте в собственном доме. Они приходили и восхищались атмосферой, говорили много комплиментов, но ощущали себя в музее», — рассказала Эннс.
Магазин SNOVA home будет работать до конца апреля с 12:00 до 20:00 по улице Красной, 139. SNOVA second в прежнем режиме принимает покупателей и ненужные вещи.
Как писали Юга.ру, ранее журналистка Иолина Грибкова прошлась по краснодарским «секондам», посмотрела товары и цены и собрала мнения покупателей.