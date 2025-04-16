В Краснодаре спустя два месяца закрывается арт-секонд товаров для дома SNOVA home. В чем причина?

Магазин осознанного потребления SNOVA home будет работать до конца апреля. Сейчас там проходит распродажа товаров

Предыстория. В начале февраля в Краснодаре открылся арт-секонд с товарами для дома SNOVA home. Это новый проект от магазина осознанного потребления SNOVA second.



Там можно было купить или взять бесплатно текстиль, посуду, мелкую утварь и декор, столовые приборы, книги/журналы, картины и плакаты, пластинки, кассеты и многое другое.

8 апреля стало известно, что всего спустя два месяца работы SNOVA home закрывается. Причина — нерентабельность проекта.

«Нам пришлось принять непростое решение. Несмотря на большое количество отклика, поддержки, добрых слов и комплиментов, мы не можем оплатить ими аренду и работу сотрудниц. Так как мы не являемся благотворительной организацией, то пока не в состоянии потянуть эту историю финансово. Историю, к которой пока не готова наша аудитория и Краснодар», — заявила владелица SNOVA home Светлана Эннс.