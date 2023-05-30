Ждём вас SNOVA. В Краснодаре открылся магазин осознанного потребления — что здесь можно купить, что сдать и что получить бесплатно

Во многих странах для людей нормально покупать одежду в секонд-хендах, комиссионных магазинах, на гаражных распродажах и блошиных рынках, но в России это пока ближе к субкультуре. Юга.ру часто пишут о свопах и сейлах, где меняются и продают не новые одежду и аксессуары. Журналистка Иолина Грибкова отправилась в новый секонд-хенд SNOVA, который открыла дизайнерка Светлана Эннс по адресу улица Красная, 139 (во дворе). Хотя сама девушка называет своё детище иначе. Рассказываем, почему стоит пересмотреть взгляд на такие магазины и начать приобщаться к этому формату шопинга. Не классический секонд-хенд Магазин SNOVA находится в самом центре на улице Красной. Благодаря яркому фасаду, который Светлана расписывала вручную, найти его оказалось несложно даже во дворе. Меня встречает Фрида Кало, надпись Viva la Vida, уже ставший знаменитым жёлтый бак и сама владелица — ярко одетая, приветливая и улыбчивая. Внутри всё красиво и совсем не похоже на классический секонд-хенд. Даже запах другой. На стенах картины и граффити, необычные часы. Вижу несколько рейлов с одеждой и полки с различными аксессуарами: шляпы, кепки, сумки, очки, браслеты, даже обложка для паспорта. За 500 рублей можно купить яркую авоську. Светлана Эннс с 2017 развивала собственный бренд одежды ENNS, имела мастерскую в центре города, устраивала модные показы. Одновременно с этим её деятельность была косвенно связана с экологией. Больше пяти лет она с подругой Леной Тиминой делала hygge sale — гаражные распродажи, где можно было как купить вещи, так и взять бесплатно. Идея открыть магазин осознанного потребления (именно так его сама называет девушка) родилась у Светы три года назад. «Я думала: как было бы классно иметь место, которое бы работало каждый день, и люди могли постоянно приходить и обмениваться вещами или обновлять гардероб за минимальную цену. Я несколько раз пробовала создать проект с кем-то, но понимала, что тогда буду от этого человека зависеть. И параллельно вести два дела не хотела», — рассказала Светлана Эннс.

Магазин осознанного потребления SNOVA © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Магазин осознанного потребления SNOVA © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Магазин осознанного потребления SNOVA © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Магазин осознанного потребления SNOVA © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Магазин осознанного потребления SNOVA © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Время меняется, и производством одежды она сейчас не занимается. После начала СВО в феврале 2022 года начались проблемы с сырьём. Поскольку девушка предпочитала натуральные ткани, возникли трудности с поставками. «Я пыталась одно время искать органические ткани, но они так дорого стоят. Часто слышу, что российские дизайнеры не по карману, а так производство станет в три, четыре или даже пять раз дороже. Например, один метр ткани стоит 2 тыс. рублей, а для платья мне нужно пять метров. Сколько тогда оно будет стоить, и кто его сможет себе позволить?» — продолжает Эннс. После февраля Света также почувствовала, как сильно изменилась покупательская способность. Она поняла: то, что делала раньше, теперь невозможно. Экологическая повестка Экологическая повестка всегда волновала Эннс. Она начала кастомизировать вещи уже с первой коллекции. Последняя полностью создана из остатков тканей от предыдущих. Также Света три года читает лекции про slow fashion (медленную моду) и осознанное потребление. «Модная индустрия — вторая в мире по загрязнению окружающей среды. После нефтедобывающей, конечно. Но потребители об этом не задумываются. Для нас покупка вещей — это развлечение, тем более сейчас это стало очень доступно. Через пару кликов вам или на дом всё привезут для примерки, или в ближайший пункт выдачи. В итоге мы сейчас живём в эпохе перепотребления», — считает владелица магазина SNOVA. Изначально Светлана Эннс хотела, чтобы это был крупный проект, поэтому в первую очередь обратилась к торговому центру «МЕГА Адыгея-Кубань». Но там очень трудный и длительный процесс согласования. В итоге она решила: пусть это будет маленький формат на собственные средства, но она реализует всё так, как видит сама. Фрида Кало на фасаде магазина — дань одной из первых коллекций Светланы Эннс Viva la Vida, которая завирусилась в интернете. Место под магазин для аренды искала через «Авито». Света точно понимала, что именно ей нужно. Первый этаж, но не первая линия — без случайных людей. Удобная транспортная развязка, чтобы проще разгружать товары, и остановка рядом — для доступности клиентам.

Магазин осознанного потребления SNOVA © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Магазин осознанного потребления SNOVA © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Магазин осознанного потребления SNOVA © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Магазин осознанного потребления SNOVA © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Магазин осознанного потребления SNOVA © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Все, кто приходят в SNOVA, — идут целенаправленно в этот магазин. По словам Светы, люди рады, что у них есть возможность избавиться от вещей, не выбрасывая их. Экспериментальный формат Магазин предполагает несколько форматов. Вещи, которые попадают в жёлтый бак, не идут на свалку, Света с помощницей их перебирают вручную. Совсем ветхие отправляются на переработку , SNOVA сотрудничает с фондом «Второе дыхание» в Москве. «В стране можно по пальцам пересчитать компании, которые перерабатывают текстиль. Это очень сложный и дорогостоящий процесс. Сейчас веду переговоры с компаниями в Калининграде и Иваново», — объяснила Эннс. Большая часть вещей идёт в довольно обширную зону по купонам . Принцип такой: человек сдаёт ненужное, а взамен получает один купон, который равен трём вещам с бесплатной зоны. Обувь принимается только в хорошем состоянии, потому что в магазине нет технической возможности её ремонтировать. Это же касается украшений. Бывает, что вещь классная, но где-то что-то протерлось у неё. Это Света определяет на кастомизацию . Примерно 5% принесённого идёт в зону на продажу . Ещё часть вещей владелица покупает для магазина самостоятельно. Так называемый селективный секонд-хенд . Просто ищет классные вещи целенаправленно. Хочет в коллекцию кимоно или тренч — мониторит на разных площадках.

Магазин осознанного потребления SNOVA © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Магазин осознанного потребления SNOVA © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Магазин осознанного потребления SNOVA © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Магазин осознанного потребления SNOVA © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Магазин осознанного потребления SNOVA © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

«Кто-то действительно приходит обменяться вещами. Приносит свои, выбирает чужие и с удовольствием потом носит их. Кто-то приходит за кастомизацией, зона по купонам им не нужна, им подавай что-то эксклюзивное, творческое. В первую неделю у меня буквально сметали кастом, рейл остался почти пустым. Кто-то приходит и восклицает «О, боже, Zara! У вас есть Massimo Dutti?» Стараюсь формировать ассортимент так, чтобы каждый мог что-то найти», — рассказала владелица магазина. Что почём? Обычные вещи на продажу стоят от 200-300 рублей до 6 тыс. рублей (больше всего придётся заплатить за верхнюю одежду). «Людей, которые ходят по секонд-хендам, я называю искателями. Мой магазин для тех, кто не любит часами копаться в залежах вещей, для них у меня уже всё отобрано», — добавила Эннс. Стоимость кастомизированных вещей зависит от их первоначальной цены при покупке.

Сейчас кастомизация набирает популярность. Раньше люди не особо понимали, что это такое. Думали, что художники и дизайнеры просто раскрашивают и продают с большой наценкой. Но всё не так просто. Для кастомизации используются специальные дорогостоящие краски. В них специальная смола, которая буквально впаивается в структуру ткани. Таким рисункам не страшны стирки и другие внешние воздействия. В магазине SNOVA кастомизированные вещи стоят от 850 до 8 тыс. рублей. «Магазин — отражение моего внутреннего мира и видения прекрасного. Я стараюсь искать что-то творческое и уникальное. С белыми рубашками в моём магазине проблема (смеётся). Есть мой минимум: джинсы, футболки, платья, винтажные пиджаки с классными подкладами. Пока первый месяц я пристреливаюсь. Если вижу, что человек всё посмотрел и ушёл ни с чем, то интересуюсь, что он искал», — объясняет девушка. Практически весь ремонт в магазине Света сделала сама. Она красила стены, рисовала. По её словам, в проект вложено не так много денег, как может показаться. Для росписи купила только краски, баллончики уже были.

Магазин осознанного потребления SNOVA © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Магазин осознанного потребления SNOVA © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Магазин осознанного потребления SNOVA © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Магазин осознанного потребления SNOVA © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Магазин осознанного потребления SNOVA © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру