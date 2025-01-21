В Краснодаре откроется арт-секонд товаров для дома. Какие вещи можно сдать в магазин?

«Мы выходим за рамки гардероба и теперь хотим показать, как осознанно можно подбирать вещи и для вашего дома», — рассказали владельцы.

Сейчас в магазине идет ремонт, но краснодарцы уже могут приносить свои ненужные вещи. В SNOVA home принимают текстиль (постельное белье, скатерти, полотенца, халаты, шторы, тюль, фартуки), посуду, мелкую утварь и декор (без дефектов и сколов), столовые приборы, книги/журналы (без пыли и грязи), картины и плакаты, пластинки и кассеты.

Все перечисленное можно сдавать в основной магазин SNOVA second на Красной, 139 в любой день с 12:00 до 20:00.