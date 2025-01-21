В Краснодаре откроется арт-секонд товаров для дома. Какие вещи можно сдать в магазин?

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Магазин осознанного потребления SNOVA откроет филиал с товарами для дома

Магазин осознанного потребление SNOVA second анонсировал новый проект — SNOVA home.

«Мы выходим за рамки гардероба и теперь хотим показать, как осознанно можно подбирать вещи и для вашего дома», — рассказали владельцы.

В Краснодаре открылся магазин осознанного потребления:

Сейчас в магазине идет ремонт, но краснодарцы уже могут приносить свои ненужные вещи. В SNOVA home принимают текстиль (постельное белье, скатерти, полотенца, халаты, шторы, тюль, фартуки), посуду, мелкую утварь и декор (без дефектов и сколов), столовые приборы, книги/журналы (без пыли и грязи), картины и плакаты, пластинки и кассеты.

Все перечисленное можно сдавать в основной магазин SNOVA second на Красной, 139 в любой день с 12:00 до 20:00.

Как писали Юга.ру, ранее журналистка Иолина Грибкова прошлась по краснодарским «секондам», посмотрела товары и цены и собрала мнения покупателей.

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