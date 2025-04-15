В Краснодаре могут построить еще три моста через реку Кубань. Где они появятся?

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В генплане Краснодара предусмотрено еще три моста

15 апреля портал «Ъ-Кубань» сообщил, что власти Краснодара собираются построить три моста через реку Кубань. Переходы прописаны в Едином документе территориального планирования и градостроительного зонирования.

Как рассказал замглавы Владимир Архипов, один из них будет в районе Кирпичного завода и станет продолжением Западного обхода с выходом в Адыгею. Это федеральный проект.

«Нужно минимум два новых моста через реку»:

Еще один мост рассчитывают возвести с улицы Вишняковой в районе бывшего речного порта, другой — с улицы Старокубанской. Чиновник добавил, что переходы через Кубань есть только в документе, проектов пока не существует.

Напомним, в ноябре 2024 года власти Краснодара приняли новый единый градостроительный документ, который объединил генплан и правила землепользования и застройки. Он определил перспективы развития города до 2044 года.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на время ремонта Тургеневского моста введут новую схему движения. 

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В Краснодаре могут построить еще три моста через реку Кубань. Где они появятся?
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