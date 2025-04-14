В Краснодаре на время ремонта Тургеневского моста введут новую схему движения. Что изменится для водителей и пешеходов?

Краснодарский край

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  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

В Краснодаре стартует капремонт Тургеневского моста. Там изменят схему движения

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что в ночь с 15 на 16 апреля начнется первый этап капремонта Тургеневского моста. Специалисты установят соответствующие дорожные знаки и введут новую схему движения.

«Яблоновский задохнется в пробках»:

Дляя водителей организуют проезд по левой стороне моста в обоих направлениях. При этом правую сторону (проезд из Краснодара в Адыгею) закроют на ремонт.

Также, чтобы разгрузить дорожный участок, организуют одностороннее движение на спуске с Тургеневского моста по улицам Буденного и имени Братьев Игнатовых.

  • © Скриншот с сайта мэрии Краснодара krd.ru
    © Скриншот с сайта мэрии Краснодара krd.ru

Для пешеходов тротуар с левой стороны останется открытым в обоих направлениях. В связи с этим со стороны Адыгеи планируют организовать переход перед подъемом на мост, а со стороны Краснодара — от поста ГАИ.

Однако путь под мостом будет закрыт на двух участках, поэтому пешеходам придется подниматься на него при движении в сторону Юбилейного микрорайона.

Помимо этого, со стороны улицы Кубанской Набережной в сторону Юбилейного микрорайона и обратно пешеходы, велосипедисты, владельцы СИМ и маломобильные горожане смогут двигаться в обход ремонтируемого участка, через переходы у поста ГАИ и на пересечении улиц Тургенева и Калинина.

  • © Скриншот с сайта мэрии Краснодара krd.ru
    © Скриншот с сайта мэрии Краснодара krd.ru

Для грузовиков проезд закроют. Транспорт перенаправят в объезд по Южному, Восточному и Западному Обходам, Ростовскому и Ейскому Шоссе, а также через Яблоновский мост.

  • © Скриншот с сайта мэрии Краснодара krd.ru
    © Скриншот с сайта мэрии Краснодара krd.ru

Напомним, что ремонт Тургеневского моста планируют завершить до 31 мая 2027 года. Работы проведет новороссийская компания ООО «Основа», которой владеет президент «Союза дорожников Кубани» и депутат ЗСК Александр Карпенко. Сумма контракта составляет 1,25 млрд рублей. При этом в начале декабря 2024 года губернатор Кубани заявлял, что на ремонт Тургеневского моста заложили 3,8 млрд рублей.

Как писали Юга.ру, на развитие дорог Краснодара выделят 80 млрд рублей на 10 лет.

Автомобили Дороги Инфраструктура Капремонт Краснодар Ремонт дорог Строительство Транспорт Тургеневский мост

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В Краснодаре на время ремонта Тургеневского моста введут новую схему движения. Что изменится для водителей и пешеходов?

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