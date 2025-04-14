В Краснодаре на время ремонта Тургеневского моста введут новую схему движения. Что изменится для водителей и пешеходов?

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила , что в ночь с 15 на 16 апреля начнется первый этап капремонта Тургеневского моста. Специалисты установят соответствующие дорожные знаки и введут новую схему движения.

Дляя водителей организуют проезд по левой стороне моста в обоих направлениях. При этом правую сторону (проезд из Краснодара в Адыгею) закроют на ремонт. Также, чтобы разгрузить дорожный участок, организуют одностороннее движение на спуске с Тургеневского моста по улицам Буденного и имени Братьев Игнатовых.

Для пешеходов тротуар с левой стороны останется открытым в обоих направлениях. В связи с этим со стороны Адыгеи планируют организовать переход перед подъемом на мост, а со стороны Краснодара — от поста ГАИ.

Однако путь под мостом будет закрыт на двух участках, поэтому пешеходам придется подниматься на него при движении в сторону Юбилейного микрорайона.

Помимо этого, со стороны улицы Кубанской Набережной в сторону Юбилейного микрорайона и обратно пешеходы, велосипедисты, владельцы СИМ и маломобильные горожане смогут двигаться в обход ремонтируемого участка, через переходы у поста ГАИ и на пересечении улиц Тургенева и Калинина.