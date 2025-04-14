В Краснодаре на время ремонта Тургеневского моста введут новую схему движения. Что изменится для водителей и пешеходов?
В Краснодаре стартует капремонт Тургеневского моста. Там изменят схему движения
Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что в ночь с 15 на 16 апреля начнется первый этап капремонта Тургеневского моста. Специалисты установят соответствующие дорожные знаки и введут новую схему движения.
«Яблоновский задохнется в пробках»:
Дляя водителей организуют проезд по левой стороне моста в обоих направлениях. При этом правую сторону (проезд из Краснодара в Адыгею) закроют на ремонт.
Также, чтобы разгрузить дорожный участок, организуют одностороннее движение на спуске с Тургеневского моста по улицам Буденного и имени Братьев Игнатовых.
Для пешеходов тротуар с левой стороны останется открытым в обоих направлениях. В связи с этим со стороны Адыгеи планируют организовать переход перед подъемом на мост, а со стороны Краснодара — от поста ГАИ.
Однако путь под мостом будет закрыт на двух участках, поэтому пешеходам придется подниматься на него при движении в сторону Юбилейного микрорайона.
Помимо этого, со стороны улицы Кубанской Набережной в сторону Юбилейного микрорайона и обратно пешеходы, велосипедисты, владельцы СИМ и маломобильные горожане смогут двигаться в обход ремонтируемого участка, через переходы у поста ГАИ и на пересечении улиц Тургенева и Калинина.
Для грузовиков проезд закроют. Транспорт перенаправят в объезд по Южному, Восточному и Западному Обходам, Ростовскому и Ейскому Шоссе, а также через Яблоновский мост.
Напомним, что ремонт Тургеневского моста планируют завершить до 31 мая 2027 года. Работы проведет новороссийская компания ООО «Основа», которой владеет президент «Союза дорожников Кубани» и депутат ЗСК Александр Карпенко. Сумма контракта составляет 1,25 млрд рублей. При этом в начале декабря 2024 года губернатор Кубани заявлял, что на ремонт Тургеневского моста заложили 3,8 млрд рублей.
Как писали Юга.ру, на развитие дорог Краснодара выделят 80 млрд рублей на 10 лет.