В Краснодаре пройдет первый весенний обмен растениями в обновленной «Ботанке»

Растенишная «Ботанка» анонсировала на 20 апреля первый весенний своп. Организаторы просят выставлять «зеленых друзей» и черенки без вредителей, а горшки — чистыми. Также приветствуется, если гости возьмут с собой упаковку.

Без хищников и мастер-классов:

Что не подходит к обмену:

черенки в воде и свежие срезы;

листья суккулентов, фиалок;

растения со следами присутствия вредителей;

растения в уличной/садовой земле;

растения, вытянутые от нехватки света, чаще всего это кактусы и суккуленты;

любые садовые растения, рассада и семена.

Участники могут забрать столько растений, сколько принесли на обмен.

«Отдельно хотим обратить внимание, что популярные растения вроде деток хлорофитумов, толстянок, алоэ, малышей-кактусов, колеусов, комнатной мяты чаще всего не находят новый дом, а просто стоят на столе весь обмен. Просим учитывать это при подборе растений для обмена», — рассказали организаторы.

Своп пройдет по улице Красной, 69 с 14:00 до 18:00. Участие бесплатное.

Напомним, магазин растений «Ботанка» открылся 28 марта после пожара, произошедшего летом 2024 года. В огне также пострадали книжный «Чарли», керамическая мастерская и благотворительный фонд «Открытая среда».