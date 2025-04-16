В Краснодаре пройдет первый весенний обмен растениями в обновленной «Ботанке»
Краснодарская растенишная «Ботанка» 20 апреля организуют цветочный своп (0+)
Растенишная «Ботанка» анонсировала на 20 апреля первый весенний своп. Организаторы просят выставлять «зеленых друзей» и черенки без вредителей, а горшки — чистыми. Также приветствуется, если гости возьмут с собой упаковку.
Правила свопа:
- не больше 5 растений на одного участника;
- приносить укорененные комнатные растения в стаканчиках или горшочках;
- подписывать названия принесенных растений;
- растения должны быть чистыми и в опрятном виде, без налипшей земли или пожелтевших листьев.
Без хищников и мастер-классов:
Что не подходит к обмену:
- черенки в воде и свежие срезы;
- листья суккулентов, фиалок;
- растения со следами присутствия вредителей;
- растения в уличной/садовой земле;
- растения, вытянутые от нехватки света, чаще всего это кактусы и суккуленты;
- любые садовые растения, рассада и семена.
Участники могут забрать столько растений, сколько принесли на обмен.
«Отдельно хотим обратить внимание, что популярные растения вроде деток хлорофитумов, толстянок, алоэ, малышей-кактусов, колеусов, комнатной мяты чаще всего не находят новый дом, а просто стоят на столе весь обмен. Просим учитывать это при подборе растений для обмена», — рассказали организаторы.
Своп пройдет по улице Красной, 69 с 14:00 до 18:00. Участие бесплатное.
Напомним, магазин растений «Ботанка» открылся 28 марта после пожара, произошедшего летом 2024 года. В огне также пострадали книжный «Чарли», керамическая мастерская и благотворительный фонд «Открытая среда».
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 19 апреля впервые состоится книжный рейв.