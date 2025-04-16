В Краснодаре пройдет первый весенний обмен растениями в обновленной «Ботанке»

Краснодарский край

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  • Растенишная «Ботанка» в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Растенишная «Ботанка» в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Краснодарская растенишная «Ботанка» 20 апреля организуют цветочный своп (0+)

Растенишная «Ботанка» анонсировала на 20 апреля первый весенний своп. Организаторы просят выставлять «зеленых друзей» и черенки без вредителей, а горшки — чистыми. Также приветствуется, если гости возьмут с собой упаковку.

Правила свопа:

  • не больше 5 растений на одного участника;
  • приносить укорененные комнатные растения в стаканчиках или горшочках;
  • подписывать названия принесенных растений;
  • растения должны быть чистыми и в опрятном виде, без налипшей земли или пожелтевших листьев.

Без хищников и мастер-классов:

Что не подходит к обмену:

  • черенки в воде и свежие срезы;
  • листья суккулентов, фиалок;
  • растения со следами присутствия вредителей;
  • растения в уличной/садовой земле;
  • растения, вытянутые от нехватки света, чаще всего это кактусы и суккуленты;
  • любые садовые растения, рассада и семена.

Участники могут забрать столько растений, сколько принесли на обмен. 

«Отдельно хотим обратить внимание, что популярные растения вроде деток хлорофитумов, толстянок, алоэ, малышей-кактусов, колеусов, комнатной мяты чаще всего не находят новый дом, а просто стоят на столе весь обмен. Просим учитывать это при подборе растений для обмена», — рассказали организаторы.

Своп пройдет по улице Красной, 69 с 14:00 до 18:00. Участие бесплатное.

Напомним, магазин растений «Ботанка» открылся 28 марта после пожара, произошедшего летом 2024 года. В огне также пострадали книжный «Чарли», керамическая мастерская и благотворительный фонд «Открытая среда».

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 19 апреля впервые состоится книжный рейв.

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В Краснодаре пройдет первый весенний обмен растениями в обновленной «Ботанке»
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