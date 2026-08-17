В Адыгее фура въехала в очередь машин у АЗС: один погиб, есть пострадавшие

В Красногвардейском районе Адыгеи большегруз врезался в семь автомобилей, стоявших на обочине возле заправки

17 августа пресс-служба МВД Адыгеи сообщила, что фура на большой скорости въехала в очередь из автомобилей возле заправочной станции. ДТП произошло около 21:30 в Красногвардейском районе Адыгеи, на трассе А-160, на выезде из Усть-Лабинска в сторону Белореченска.

По данным полиции, на перекрестке недалеко от аула Хатукай столкнулись большегруз и легковой автомобиль. После этого водитель фуры потерял управление и въехал в семь машин, стоявших на обочине дороги.