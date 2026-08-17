В Адыгее фура въехала в очередь машин у АЗС: один погиб, есть пострадавшие
В Красногвардейском районе Адыгеи большегруз врезался в семь автомобилей, стоявших на обочине возле заправки
17 августа пресс-служба МВД Адыгеи сообщила, что фура на большой скорости въехала в очередь из автомобилей возле заправочной станции. ДТП произошло около 21:30 в Красногвардейском районе Адыгеи, на трассе А-160, на выезде из Усть-Лабинска в сторону Белореченска.
По данным полиции, на перекрестке недалеко от аула Хатукай столкнулись большегруз и легковой автомобиль. После этого водитель фуры потерял управление и въехал в семь машин, стоявших на обочине дороги.
В Сочи водитель с шестью детьми в машине превысил скорость и врезался в тоннель:
Водитель одного из легковых автомобилей скончался на месте. Также пострадала 15-летняя девочка, находившаяся в одной из машин. Оба — жители Краснодарского края. Некоторые СМИ пишут о двух пострадавших, но официально эта информация не подтверждена.
Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают причины и обстоятельства ДТП.
Как писали Юга.ру, в июле стало известно, что Краснодарский край — лидер среди регионов по количеству ДТП с нетрезвыми водителями.