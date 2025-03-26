В Краснодаре растенишная «Ботанка» вновь откроет магазин после пожара

Телеграм-канал растенишной «Ботанка» сообщил , что 28 марта пройдет открытие магазина. Он откроется на прежнем месте по адресу Красная, 69. Летом там произошел пожар, в котором также пострадали книжный «Чарли», керамическая мастерская и благотворительный фонд «Открытая среда». В ноябре владелица «Ботанки» сообщила , что начала восстанавливать помещение после пожара. Для этого она арендовала комнату, где ранее располагался книжный магазин «Чарли», и соседнее помещение. Поэтому магазин стал больше по площади.

После пожара уцелела дореволюционная изразцовая печь. При этом сохранился лишь один участок лепнины. Деревянные двери отреставрировал проект «Том Сойер Фест».



«Многое было сделано, многое еще предстоит, но готово самое важное: на Красную, 69 возвращается жизнь. Первое время мы будем налаживать процессы и привыкать к новому месту, а через пару недель обязательно устроим праздничный обмен растениями», — рассказала владелица.



Растенишная «Ботанка» будет работать ежедневно с 12:00 до 20:00. Чтобы попасть в здание, нужно зайти через внутренний двор по указателям и подняться на второй этаж.