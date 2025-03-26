В Краснодаре растенишная «Ботанка» вновь откроет магазин после пожара
Магазин растений «Ботанка» откроется 28 марта на Красной, 69
Телеграм-канал растенишной «Ботанка» сообщил, что 28 марта пройдет открытие магазина. Он откроется на прежнем месте по адресу Красная, 69. Летом там произошел пожар, в котором также пострадали книжный «Чарли», керамическая мастерская и благотворительный фонд «Открытая среда».
В ноябре владелица «Ботанки» сообщила, что начала восстанавливать помещение после пожара. Для этого она арендовала комнату, где ранее располагался книжный магазин «Чарли», и соседнее помещение. Поэтому магазин стал больше по площади.
Без хищников и мастер-классов:
После пожара уцелела дореволюционная изразцовая печь. При этом сохранился лишь один участок лепнины. Деревянные двери отреставрировал проект «Том Сойер Фест».
«Многое было сделано, многое еще предстоит, но готово самое важное: на Красную, 69 возвращается жизнь. Первое время мы будем налаживать процессы и привыкать к новому месту, а через пару недель обязательно устроим праздничный обмен растениями», — рассказала владелица.
Растенишная «Ботанка» будет работать ежедневно с 12:00 до 20:00. Чтобы попасть в здание, нужно зайти через внутренний двор по указателям и подняться на второй этаж.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре книжный магазин «Чарли» после летнего пожара открылся на новом месте.