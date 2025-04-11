Диджей-сет возле ясеня, литературный пикник, маркет. В Краснодаре впервые состоится книжный рейв
В Краснодаре проведут литературно-музыкальный опен-эйр. Узнали программу (6+)
Образовательный проект Vita Nuova анонсировал на 19 апреля первый книжный рейв. Это будет литературно-музыкальный эксперимент под открытым небом.
«Два шота эспрессо — и тебя колбасит»:
В программе:
- живые DJ-сеты на фоне векового ясеня и виниловая зона;
- книжный своп — приносите одну книгу, забираете любую другую;
- фотозона среди книг и музыкальных объектов;
- маркет локальных брендов;
- литературный пикник с чтениями и дискуссиями;
- розыгрыш призов от партнеров.
Первый книжный рейв пройдет с 12:00 до 18:00 в арт-пространстве «Logovo Феникса» по улице Октябрьской, 51. Стоимость участия 300 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.
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