Диджей-сет возле ясеня, литературный пикник, маркет. В Краснодаре впервые состоится книжный рейв

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

В Краснодаре проведут литературно-музыкальный опен-эйр. Узнали программу (6+)

Образовательный проект Vita Nuova анонсировал на 19 апреля первый книжный рейв. Это будет литературно-музыкальный эксперимент под открытым небом.

«Два шота эспрессо — и тебя колбасит»:

В программе:

  • живые DJ-сеты на фоне векового ясеня и виниловая зона;
  • книжный своп — приносите одну книгу, забираете любую другую;
  • фотозона среди книг и музыкальных объектов;
  • маркет локальных брендов;
  • литературный пикник с чтениями и дискуссиями;
  • розыгрыш призов от партнеров.

Первый книжный рейв пройдет с 12:00 до 18:00 в арт-пространстве «Logovo Феникса» по улице Октябрьской, 51. Стоимость участия 300 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 12-13 апреля пройдет фестиваль локальной культуры «Дом».

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