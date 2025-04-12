В Краснодарском крае 13 апреля будет высокая активность пыльцы березы

На Кубани ожидается высокая активность пыльцы растений-аллергенов. На следующей неделе она будет умеренной

Согласно данным сервиса «Яндекс Погода», 13 апреля в большинстве районов Кубани, в том числе в Краснодаре, ожидается высокая активность пыльцы березы. Также в понедельник и во вторник, 14-15 апреля, в регионе будет умеренная активность растений-аллергенов. Меньше всего пыльцу березы почувствуют на Черноморском побережье от села Сукко до Геленджика. Низкую активность прогнозируют и в Анапе, поселке Супсех, селе Дивноморское и хуторах Широкая Щель и Джанхот.

Умеренная активность коснется сел Витязево, Прасковеевка и Возрождение, а также части поселений Абинского, Афипского, Крымского районов и Горячего Ключа. В субботу, 12 апреля, сервис прогнозирует низкую активность пыльцы березы в крае.

В марте «Яндекс Погода» запустила сервис для аллергиков «Активность пыльцы». Он помогает заранее получать предупреждения о начале сезона цветения и принимать меры, опираясь на прогноз активности пыльцы в ближайшие 10 дней. Сервис рассчитывает активность шести аллергенов: пыльцы березы, ольхи, амброзии, полыни, злаков и сорняков. Прогноз корректируют с помощью свежих данных о погоде. Отметим, что амброзия — серьезная проблема для жителей России, страдающих аллергией на пыльцу растений. Из 9,61 млн га общей площади произрастания амброзии в РФ 4,62 млн га приходятся на территорию Краснодарского края и 0,23 млн га — Адыгеи.

По статистике, каждый третий житель Краснодарского края страдает поллинозом — хроническим заболеванием, которое вызывает пыльца растений. Причем каждый год количество аллергиков увеличивается на 2-3 тыс. человек.

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