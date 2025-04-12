В Краснодарском крае 13 апреля будет высокая активность пыльцы березы

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру
    © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

На Кубани ожидается высокая активность пыльцы растений-аллергенов. На следующей неделе она будет умеренной

Согласно данным сервиса «Яндекс Погода», 13 апреля в большинстве районов Кубани, в том числе в Краснодаре, ожидается высокая активность пыльцы березы. Также в понедельник и во вторник, 14-15 апреля, в регионе будет умеренная активность растений-аллергенов.

Меньше всего пыльцу березы почувствуют на Черноморском побережье от села Сукко до Геленджика. Низкую активность прогнозируют и в Анапе, поселке Супсех, селе Дивноморское и хуторах Широкая Щель и Джанхот.

Ученые разрабатывают вакцину от аллергии на амброзию:

Умеренная активность коснется сел Витязево, Прасковеевка и Возрождение, а также части поселений Абинского, Афипского, Крымского районов и Горячего Ключа.

В субботу, 12 апреля, сервис прогнозирует низкую активность пыльцы березы в крае.

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Погода»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Погода»

В марте «Яндекс Погода» запустила сервис для аллергиков «Активность пыльцы». Он помогает заранее получать предупреждения о начале сезона цветения и принимать меры, опираясь на прогноз активности пыльцы в ближайшие 10 дней. 

Сервис рассчитывает активность шести аллергенов: пыльцы березы, ольхи, амброзии, полыни, злаков и сорняков. Прогноз корректируют с помощью свежих данных о погоде.

Отметим, что амброзия — серьезная проблема для жителей России, страдающих аллергией на пыльцу растений. Из 9,61 млн га общей площади произрастания амброзии в РФ 4,62 млн га приходятся на территорию Краснодарского края и 0,23 млн га — Адыгеи.

По статистике, каждый третий житель Краснодарского края страдает поллинозом — хроническим заболеванием, которое вызывает пыльца растений. Причем каждый год количество аллергиков увеличивается на 2-3 тыс. человек.

Ранее Юга.ру собирали советы экспертов о том, как защититься от аллергии. Прочитать их можно здесь.

Напомним, что в Краснодарском крае в апреле снова ожидаются магнитные бури. Штормить будет шесть дней.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае начнут производить мармелад для диабетиков. В его составе есть водоросли.

Здоровье Краснодар Погода Растениеводство цветы

Новости

В краснодарском баре состоится лекция о светской жизни Серебряного века
В Краснодарском крае 13 апреля будет высокая активность пыльцы березы
Где в Краснодаре 12 апреля заработают ярмарки выходного дня. Собрали список адресов
Диджей-сет возле ясеня, литературный пикник, маркет. В Краснодаре впервые состоится книжный рейв
Экскурсии, мастер-классы, спектакли. В «Атамани» пройдут Вербные выходные
ФК «Краснодар» сыграет с «Зенитом» 13 апреля. Футбольные эксперты считают, что матч определит чемпиона

Лента новостей

Шоколадная сакура и лего-крокусы
9 апреля, 08:30
Шоколадная сакура и лего-крокусы
Прогулка по Японскому саду Краснодара в разгар Ханами
Выставка в самолете, крестный ход в честь Малевича и хор коллективного хохота
Вчера, 16:00
Выставка в самолете, крестный ход в честь Малевича и хор коллективного хохота
Как жила и чем запомнилась сочинская арт-группа «Гильдия красивых»
«Вряд ли на Обрывную стечется Кубанчелла»
Вчера, 15:57
«Вряд ли на Обрывную стечется Кубанчелла»
Как за месяц до открытия выглядит краснодарская площадка для фестивалей, где много плитки и мало тени

Реклама на сайте