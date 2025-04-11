Ученые разрабатывают вакцину от аллергии на амброзию. Каждый третий житель Краснодарского края страдает от этого растения

В России разрабатывают новую вакцину от аллергии на амброзию

Вакцину создают совместно Институт иммунологии и Венский медицинский университет. Параллельно ученые работают над препаратом от аллергии на березовую пыльцу.

10 апреля ТАСС сообщило , что российские ученые работают над вакциной против аллергии на амброзию. По словам создателей, традиционные препараты требуют до 20 инъекций, новый препарат позволит ограничиться двумя-тремя.

Напомним, амброзия — серьезная проблема для жителей России, страдающих аллергией на пыльцу растений. Из 9,61 млн га общей площади произрастания амброзии в РФ 4,62 млн га приходятся на территорию Краснодарского края и 0,23 млн га — Адыгеи. Сорняк изначально рос в Северной Америке, а в начале 2000-х значительно распространился на юго-западе России.

В Краснодарском крае сезон цветения амброзии начинается со второй половины июля. По статистике, каждый третий житель Краснодарского края страдает поллинозом — хроническим заболеванием, которое вызывает пыльца растений. Причем каждый год количество аллергиков увеличивается на 2-3 тыс. человек.

Основные проявления аллергии: насморк, кашель, заложенность носа, приступы чихания, покраснение, отечность и зуд век. Роспотребнадзор рекомендует при остром течении поллиноза обращаться к врачу.

Если амброзия растет на муниципальной территории, то жители могут позвонить в ЕДДС и сообщить о необходимости покоса. Избавляться от растения на частных территориях должны собственники.