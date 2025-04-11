Ученые разрабатывают вакцину от аллергии на амброзию. Каждый третий житель Краснодарского края страдает от этого растения
В России разрабатывают новую вакцину от аллергии на амброзию
10 апреля ТАСС сообщило, что российские ученые работают над вакциной против аллергии на амброзию. По словам создателей, традиционные препараты требуют до 20 инъекций, новый препарат позволит ограничиться двумя-тремя.
Вакцину создают совместно Институт иммунологии и Венский медицинский университет. Параллельно ученые работают над препаратом от аллергии на березовую пыльцу.
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Напомним, амброзия — серьезная проблема для жителей России, страдающих аллергией на пыльцу растений. Из 9,61 млн га общей площади произрастания амброзии в РФ 4,62 млн га приходятся на территорию Краснодарского края и 0,23 млн га — Адыгеи. Сорняк изначально рос в Северной Америке, а в начале 2000-х значительно распространился на юго-западе России.
В Краснодарском крае сезон цветения амброзии начинается со второй половины июля. По статистике, каждый третий житель Краснодарского края страдает поллинозом — хроническим заболеванием, которое вызывает пыльца растений. Причем каждый год количество аллергиков увеличивается на 2-3 тыс. человек.
Основные проявления аллергии: насморк, кашель, заложенность носа, приступы чихания, покраснение, отечность и зуд век. Роспотребнадзор рекомендует при остром течении поллиноза обращаться к врачу.
Если амброзия растет на муниципальной территории, то жители могут позвонить в ЕДДС и сообщить о необходимости покоса. Избавляться от растения на частных территориях должны собственники.
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