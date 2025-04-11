Ученые разрабатывают вакцину от аллергии на амброзию. Каждый третий житель Краснодарского края страдает от этого растения

Вся Россия

Распечатать

  • Амброзия © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Амброзия © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В России разрабатывают новую вакцину от аллергии на амброзию

10 апреля ТАСС сообщило, что российские ученые работают над вакциной против аллергии на амброзию. По словам создателей, традиционные препараты требуют до 20 инъекций, новый препарат позволит ограничиться двумя-тремя.

Вакцину создают совместно Институт иммунологии и Венский медицинский университет. Параллельно ученые работают над препаратом от аллергии на березовую пыльцу.

Читайте также:

Напомним, амброзия — серьезная проблема для жителей России, страдающих аллергией на пыльцу растений. Из 9,61 млн га общей площади произрастания амброзии в РФ 4,62 млн га приходятся на территорию Краснодарского края и 0,23 млн га — Адыгеи. Сорняк изначально рос в Северной Америке, а в начале 2000-х значительно распространился на юго-западе России. 

В Краснодарском крае сезон цветения амброзии начинается со второй половины июля. По статистике, каждый третий житель Краснодарского края страдает поллинозом — хроническим заболеванием, которое вызывает пыльца растений. Причем каждый год количество аллергиков увеличивается на 2-3 тыс. человек.

Основные проявления аллергии: насморк, кашель, заложенность носа, приступы чихания, покраснение, отечность и зуд век. Роспотребнадзор рекомендует при остром течении поллиноза обращаться к врачу.

Если амброзия растет на муниципальной территории, то жители могут позвонить в ЕДДС и сообщить о необходимости покоса. Избавляться от растения на частных территориях должны собственники.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае начался сезон клещей. Кровопийцы могут переносить болезнь Лайма.

Адыгея Здоровье Краснодар Медицина Растениеводство Темрюкский район Технологии

Новости

В России снова обсуждают возврат пива на стадионы. Как в Краснодаре к этой новости относились раньше и сейчас?
Краснодарский музей Коваленко разработал фирменный стиль с отсылками с русскому авангарду
«Вряд ли на Обрывную стечется Кубанчелла». Как за месяц до открытия выглядит краснодарская площадка для фестивалей, где много плитки и мало тени
В Краснодарском крае в выходные немного потеплеет — до 15 °С. В регионе все еще будет дождливо
РЖД запустит между Астраханью и курортами Краснодарского края два прямых поезда
Пляжи Анапы и Темрюкского района не соответствуют нормам — Роспотребнадзор

Лента новостей

Шоколадная сакура и лего-крокусы
9 апреля, 08:30
Шоколадная сакура и лего-крокусы
Прогулка по Японскому саду Краснодара в разгар Ханами
Выставка в самолете, крестный ход в честь Малевича и хор коллективного хохота
Сегодня, 16:00
Выставка в самолете, крестный ход в честь Малевича и хор коллективного хохота
Как жила и чем запомнилась сочинская арт-группа «Гильдия красивых»
«Вряд ли на Обрывную стечется Кубанчелла»
Сегодня, 15:57
«Вряд ли на Обрывную стечется Кубанчелла»
Как за месяц до открытия выглядит краснодарская площадка для фестивалей, где много плитки и мало тени

Реклама на сайте