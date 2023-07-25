В Краснодарском крае начался сезон амброзии и цветения. Собрали советы экспертов о том, как защититься от аллергии

Краснодарский край

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  • Амброзия © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Амброзия © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На Кубани в августе обостряется сезонная аллергия. В районах края цветет амброзия и другие растения с пыльцой. Собрали правила для аллергиков

В Краснодарском крае началась сезонная аллергия. В августе цветущих растений станет больше, а значит — у аллергиков обострится поллиноз.

Поллиноз — заболевание, вызванное аллергической реакцией на пыльцу деревьев и трав. По данным Роспотребнадзора, основными проявлениями сезонной аллергии являются насморк, заложенность носа, приступы чихания, покраснение, отечность и зуд век.

Советы человеку, страдающему поллинозом, от Минздрава края:

  • регулярно делайте в своём жилье влажную уборку;
  • не выходите на улицу без особой надобности в ветреные дни, на работе и дома по возможности не открывайте окна, закрывайте двери;
  • пользуйтесь очистителями воздуха, не забывайте каждые 2-3 месяца менять или чистить фильтры кондиционера;
  • до момента цветения выкосите сорняки и луговые травы на лужайках и газонах вблизи дома;
  • не сушите на улице постиранное белье;
  • всегда мойте и ополаскивайте лицо прохладной водой после пребывания на улице;
  • при работе на огороде и в саду надевайте защитную маску и перчатки;
  • носите солнцезащитные очки и респираторную маску;
  • при остром течении аллергии временно покиньте место проживания.

Роспотребнадзор также рекомендует при остром течении поллиноза обращаться к врачу и следить за концентрацией пыльцы-аллергена в воздухе через интернет. По данным ведомства, не стоит есть свежие косточковые фрукты, орехи, мед, зелень, специи и пить квас. Это может усилить симптомы аллергии.

Как сообщали ранее Юга.ру, с 2023 года всех новорождённых в России обследуют более чем на 40 редких заболеваний.

Здоровье Медицина Министерство здравоохранения РФ Роспотребнадзор

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В Краснодарском крае начался сезон амброзии и цветения. Собрали советы экспертов о том, как защититься от аллергии

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