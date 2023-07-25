В Краснодарском крае начался сезон амброзии и цветения. Собрали советы экспертов о том, как защититься от аллергии
На Кубани в августе обостряется сезонная аллергия. В районах края цветет амброзия и другие растения с пыльцой. Собрали правила для аллергиков
В Краснодарском крае началась сезонная аллергия. В августе цветущих растений станет больше, а значит — у аллергиков обострится поллиноз.
Поллиноз — заболевание, вызванное аллергической реакцией на пыльцу деревьев и трав. По данным Роспотребнадзора, основными проявлениями сезонной аллергии являются насморк, заложенность носа, приступы чихания, покраснение, отечность и зуд век.
Советы человеку, страдающему поллинозом, от Минздрава края:
- регулярно делайте в своём жилье влажную уборку;
- не выходите на улицу без особой надобности в ветреные дни, на работе и дома по возможности не открывайте окна, закрывайте двери;
- пользуйтесь очистителями воздуха, не забывайте каждые 2-3 месяца менять или чистить фильтры кондиционера;
- до момента цветения выкосите сорняки и луговые травы на лужайках и газонах вблизи дома;
- не сушите на улице постиранное белье;
- всегда мойте и ополаскивайте лицо прохладной водой после пребывания на улице;
- при работе на огороде и в саду надевайте защитную маску и перчатки;
- носите солнцезащитные очки и респираторную маску;
- при остром течении аллергии временно покиньте место проживания.
Роспотребнадзор также рекомендует при остром течении поллиноза обращаться к врачу и следить за концентрацией пыльцы-аллергена в воздухе через интернет. По данным ведомства, не стоит есть свежие косточковые фрукты, орехи, мед, зелень, специи и пить квас. Это может усилить симптомы аллергии.
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