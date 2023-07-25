В Краснодарском крае начался сезон амброзии и цветения. Собрали советы экспертов о том, как защититься от аллергии

На Кубани в августе обостряется сезонная аллергия. В районах края цветет амброзия и другие растения с пыльцой. Собрали правила для аллергиков

Советы человеку, страдающему поллинозом, от Минздрава края:

регулярно делайте в своём жилье влажную уборку;

не выходите на улицу без особой надобности в ветреные дни, на работе и дома по возможности не открывайте окна, закрывайте двери;

пользуйтесь очистителями воздуха, не забывайте каждые 2-3 месяца менять или чистить фильтры кондиционера;

до момента цветения выкосите сорняки и луговые травы на лужайках и газонах вблизи дома;

не сушите на улице постиранное белье;

всегда мойте и ополаскивайте лицо прохладной водой после пребывания на улице;

при работе на огороде и в саду надевайте защитную маску и перчатки;

носите солнцезащитные очки и респираторную маску;

при остром течении аллергии временно покиньте место проживания.

Роспотребнадзор также рекомендует при остром течении поллиноза обращаться к врачу и следить за концентрацией пыльцы-аллергена в воздухе через интернет. По данным ведомства, не стоит есть свежие косточковые фрукты, орехи, мед, зелень, специи и пить квас. Это может усилить симптомы аллергии.



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