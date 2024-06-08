Вратарю ФК «Краснодар» Сафонову запретили выезд из РФ из-за долга по алиментам в 60 млн рублей. Это может сорвать трансфер в ПСЖ
По данным СМИ, Сафонов должен перейти во французский клуб ПСЖ в начале июня, однако контракт под угрозой срыва — 6 июня вратарю запретили выезд из России
7 июня РИА Новости со ссылкой на собственный источник сообщило, что вратарю ФК «Краснодар» и сборной России Матвею Сафонову ограничили выезд за границу из-за долга по алиментам в 60 млн рублей. Его переход во французский ПСЖ под угрозой срыва.
Сам футболист 8 июня вернулся в Россиию из Минска — там проходил товарищеский матч сборной России и Беларуси. Сафонов неоднозначно отреагировал на информацию:
«Слушайте, это все слухи, которые обсуждаются в СМИ. Все что написано — слухи. Я не готов все это обсуждать, подтверждать или отрицать», — приводит его слова Sport24.
Развод и алименты. В феврале 2024 года Сафонов проиграл суд бывшей жене Анастасии Сафоновой, с которой он развелся в 2021 году. Суд обязал его платить алименты в размере 25% от доходов, а также оплатить долг в 60 млн рублей.
В мае 2024 года Сафонов подал заявление на экс-супругу за кражу 800 тысяч рублей с его карточки в 2021 году, когда они еще были в браке. Анастасия утверждает, что эти деньги футболист перевел ей на ремонт квартиры, которую они подарили дочери.
Переход во французский клуб ПСЖ. 23 мая спортивные СМИ сообщили, что Матвей Сафонов летом может перейти в парижский ПСЖ до 2029 года, позже эту информацию подтвердил главный тренер сборной России Валерий Карпин. Сообщалось, что сумма трансфера составит 20 млн евро.
Как сообщали Юга.ру, в мае ФК «Краснодар» впервые взял «серебро» чемпионата России и заработал почти млрд рублей.
7 июня стадион «Краснодар» стал претендентом на проведение матча за Суперкубок России по футболу.