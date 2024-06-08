Вратарю ФК «Краснодар» Сафонову запретили выезд из РФ из-за долга по алиментам в 60 млн рублей. Это может сорвать трансфер в ПСЖ

По данным СМИ, Сафонов должен перейти во французский клуб ПСЖ в начале июня, однако контракт под угрозой срыва — 6 июня вратарю запретили выезд из России

7 июня РИА Новости со ссылкой на собственный источник сообщило, что вратарю ФК «Краснодар» и сборной России Матвею Сафонову ограничили выезд за границу из-за долга по алиментам в 60 млн рублей. Его переход во французский ПСЖ под угрозой срыва.

Сам футболист 8 июня вернулся в Россиию из Минска — там проходил товарищеский матч сборной России и Беларуси. Сафонов неоднозначно отреагировал на информацию:

«Слушайте, это все слухи, которые обсуждаются в СМИ. Все что написано — слухи. Я не готов все это обсуждать, подтверждать или отрицать», — приводит его слова Sport24.