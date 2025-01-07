Экс-вратарь «Краснодара» выиграл первый трофей в карьере

Краснодарский край, В мире

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  • Матвей Сафонов в форме клуба «Пари Сен-Жермен» © Скриншот публикации в телеграм-канале «Матч ТВ», T.me/Match_TV
    Матвей Сафонов в форме клуба «Пари Сен-Жермен» © Скриншот публикации в телеграм-канале «Матч ТВ», T.me/Match_TV

Голкипер Матвей Сафонов вместе со своей новой командой «Пари Сен-Жермен» выиграл Суперкубок Франции

В матче за Суперкубок Франции по футболу «Пари Сен-Жермен» выиграл у «Марселя» 1:0 благодаря голу Усмана Дембеле на 90+2-й минуте. Для нас эта новость интересна тем, что в составе «ПСЖ» обладателем трофея стал Матвей Сафонов, воспитанник ФК «Краснодар» и уроженец краевой столицы.

Это первый значимый командный трофей в карьере Сафонова — ранее он завоевывал серебро чемпионата России (сезон-2023/24) и дважды бронзовые медали (2018/19 и 2019/20). А по итогам сезона-2012/22 его признали лучшим вратарем России.

Стоит, впрочем, отметить, что матч за Суперкубок Франции Сафонов провел на скамейке запасных, так и не появившись на поле.

«Испытываю немного смешанные чувства из‑за того, что по факту минимально поучаствовал в этой победе. Тем не менее это очень интересный опыт, потому что я впервые выиграл Кубок. Очень надеюсь, что к следующему трофею приложу свою руку. И в прямом, и переносном смысле», — сказал Матвей Сафонов в интервью «Матч ТВ».

Ранее Юга.ру писали о том, что в Кисловодске собираются построить 10-километровый пешеходный маршрут с велодорожками.

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Экс-вратарь «Краснодара» выиграл первый трофей в карьере
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