Власти планируют восстановить 150 пляжей в Краснодарском крае и при необходимости завезти новый песок

В Анапе обсудили проблемы и перспективы предстоящего курортного сезона

5 марта врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий на выездном совещании «Перспективы летнего турсезона 2025 года» сообщил, что после разлива нефти в Черном море необходимо восстановить 141 пляж Анапы протяженностью 15 км и 9 пляжей Темрюкского района длиной около 1,6 км.



Зарицкий заявил, что при необходимости чистый песок для восстановления пляжей Анапы завезут с карьеров:



«Если Роспотребнадзор берет анализ, и мы понимаем, что к оздоровлению путь затруднен, значит, песок будем замещать. Мы понимаем, что в Анапе кварцевый песок, который имеет определенный состав, цвет. Либо его надо будет намывать из воды, чтобы не было разногласий, либо привозить его из карьеров. Карьеры есть в радиусе ближе 50 км, то есть это не так сложно».

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Ранее эколог Георгий Каваносян предупреждал, что для восстановления анапских пляжей не подойдет «абы какой кварцевый песок». В нем должны преобладать зерна кварца цитрина. Именно они придают песку в Анапе бежевый цвет, приобретающий на солнце золотистый оттенок.



Также власти обсудили меры поддержки туротрасли. Вице-мэр Анапы Виталий Воронов рассказал, что сейчас на курорте строят 15 тыс. новых гостиничных номеров. Глава департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития РФ Георгий Груша отметил, что также в городе реализуют 17 инвестпроектов в туротрасли. Девять из них — по программе льготного кредитования.

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По его словам, в ведомстве прорабатывают варианты господдержки турбизнеса в Анапе — изменения в налогах на землю и имущество и размерах арендных платежей. Чиновники уже решили отсрочить платежи отелей в Соцфонд до конца 2025 года. Это должно уменьшить расходы на персонал.



Напомним, что феврале власти Кубани предложили отелям Анапы и Темрюкского района свою меру поддержки — взять микрозайм до 5 млн рублей сроком до трех лет по ставке 2% годовых.